川上麻衣子（60）が26日、インスタグラムを更新。出身地のスウェーデン・ストックホルムのスタジアムで行われている、FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会・日本−スウェーデンのパブリックビューイングに参加していると報告した。

「完全にアウェイです。日本人が見当たりません」とつづった。 川上は25日に「またまた、突然ですが昨夜スウェーデンに到着」と報告。「今回は白夜の美しい季節です。天候も良く早速2万歩近く歩いています。マネージャーの一江ちゃんは初スウェーデン 一緒に歩くと私も新鮮な気持ちです。こちら時間で明日の深夜に行われるスウェーデン対日本戦。スポーツバーに行ってみようかと思っています」と日本戦を見るつもりだとつづっていた。

そして26日になって「こちらただいま午前0時。街はスウェーデンを応援する人たちが、あちらこちらに集まり始めて応援の声をあげています。我が家にテレビがないため、勇気を出してスタジアムのパブリックビューイングに参加しようと思うのですが、ドキドキ、、、」と、スタジアムに足を運ぶとつづった。「この日にまさかスウェーデンにいるとは、、。頑張れ日本」と日本にエールを送っていた。