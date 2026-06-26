岡山市によりますと、大雨の影響で岡山市北区御津紙工の県道建部大井線で土砂崩れがあり、午前7時半から一部区間で通行止めが行われています。

【写真を見る】県道建部大井線で土砂崩れ 一部区間（約2.3キロ）で通行止め