ニューストップ > 国内ニュース > 県道建部大井線で土砂崩れ 一部区間（約2.3キロ）で通行止め 県道建部大井線で土砂崩れ 一部区間（約2.3キロ）で通行止め 県道建部大井線で土砂崩れ 一部区間（約2.3キロ）で通行止め 2026年6月26日 9時11分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 岡山市によりますと、大雨の影響で岡山市北区御津紙工の県道建部大井線で土砂崩れがあり、午前7時半から一部区間で通行止めが行われています。 【写真を見る】県道建部大井線で土砂崩れ 一部区間（約2.3キロ）で通行止め リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【ダブル台風情報】27日(土)に上陸の可能性「台風8号（ヒーゴス）」 北上中の「台風7号（メーカラー）」西日本から東日本の太平洋側に接近か 雨風シミュレーションと最新進路予想【気象庁26日午前11時45分発表】 娘（27）の遺体と面会した父「これが人間の肉体か」変わり果てた姿に両親は【強姦殺人事件 父親の訴え②】 「ChatGPTと結婚しました」AIからプロポーズされ結婚式を挙げた女性（32）「相談していたら親身になってくれた」一方で葛藤も…【前編】