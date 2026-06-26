オランダ、試合開始3分に先制！　チュニジアに2点リードで前半終了

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　FIFAワールドカップ2026・グループF第3節が現地時間25日に行われ、チュニジア代表とオランダ代表が対戦した。

　ここまで2連敗のチュニジア代表はすでにグループステージ敗退が決定している一方、1勝1分けで日本代表と勝ち点では並んでいるものの、総得点の差で首位に立っているオランダ代表が激突。オランダ代表のスタメンにはフィルジル・ファン・ダイクやフレンキー・デ・ヨング、コーディ・ガクポらが名を連ねている。

　試合は3分、デンゼル・ダンフリースのクロスをエリス・スキリがクリアしきれず、オウンゴールという形でオランダ代表が先制に成功すると、7分にはセットプレーからファン・ダイクの頭での折り返しをブライアン・ブロビーが押し込んでリードを広げた。

　このまま前半はオランダ代表の2点リードで終了している。

【スコア】
チュニジア代表　0−2　オランダ代表

【得点者】
0−1　3分　オウンゴール（エリス・スキリ／オランダ代表）
0−2　7分　ブライアン・ブロビー（オランダ代表）


【動画】オランダ代表が2点リードして前半を折り返す