オランダ、試合開始3分に先制！ チュニジアに2点リードで前半終了
FIFAワールドカップ2026・グループF第3節が現地時間25日に行われ、チュニジア代表とオランダ代表が対戦した。
ここまで2連敗のチュニジア代表はすでにグループステージ敗退が決定している一方、1勝1分けで日本代表と勝ち点では並んでいるものの、総得点の差で首位に立っているオランダ代表が激突。オランダ代表のスタメンにはフィルジル・ファン・ダイクやフレンキー・デ・ヨング、コーディ・ガクポらが名を連ねている。
試合は3分、デンゼル・ダンフリースのクロスをエリス・スキリがクリアしきれず、オウンゴールという形でオランダ代表が先制に成功すると、7分にはセットプレーからファン・ダイクの頭での折り返しをブライアン・ブロビーが押し込んでリードを広げた。
このまま前半はオランダ代表の2点リードで終了している。
【スコア】
チュニジア代表 0−2 オランダ代表
【得点者】
0−1 3分 オウンゴール（エリス・スキリ／オランダ代表）
0−2 7分 ブライアン・ブロビー（オランダ代表）
ここまで2連敗のチュニジア代表はすでにグループステージ敗退が決定している一方、1勝1分けで日本代表と勝ち点では並んでいるものの、総得点の差で首位に立っているオランダ代表が激突。オランダ代表のスタメンにはフィルジル・ファン・ダイクやフレンキー・デ・ヨング、コーディ・ガクポらが名を連ねている。
このまま前半はオランダ代表の2点リードで終了している。
【スコア】
チュニジア代表 0−2 オランダ代表
【得点者】
0−1 3分 オウンゴール（エリス・スキリ／オランダ代表）
0−2 7分 ブライアン・ブロビー（オランダ代表）
【動画】オランダ代表が2点リードして前半を折り返す
先制はオランダ🇳🇱— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 25, 2026
クロスが相手選手に当たり
ゴールへ吸い込まれる⚽️
🏆️#FIFAワールドカップ グループF
🆚チュニジア×オランダ
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早くも2点目🇳🇱— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 25, 2026
セットプレーから追加点⚽️
ファン・ダイクの折り返しにブロビーが合わせる
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🆚チュニジア×オランダ
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