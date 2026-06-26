0-0で折り返した攻防は「あまり面白くない」　引き分けなら2位の日本の“行く末”を英局が展望「3位ならフランス。2位でブラジルと対戦する方がいいのか…」【W杯】

日本との一戦を前にかつてないほど緊張感が漂っているスウェーデン(C)Getty Images

「オランダは昼休みに中学1年生が高校2年生と試合をしているような感じ」

どのスポットで決勝トーナメントに進むのか――。運命の大一番は緊張感に包まれた中で進行している。

現地時間6月25日に行われている北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の第3戦で、日本代表はスウェーデン代表と対戦。自動でのラウンド・オブ32進出圏内の2位以内の向けて負けられない者同士の戦いは、緊張の攻防が続いた。

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序盤から一進一退の攻防が続いた。アレクサンドル・イサクとヴィクトル・ギェケレシュの大型2トップを軸に攻撃を組み立てようとするスウェーデンに対し、日本はコンパクトな陣形を保って応戦。前戦からプレスをかけ、ビルドアップも後方へと下げさせて、チャンスを全く作らせなかった。

日本がスピードと組織力を利してショートカウンターを狙い、スウェーデンが高さとフィジカルを活かしてパワープレー気味の攻撃を展開する。その中で後者が枠内シュート1本に抑え込まれた前半は0-0で折り返した。

現状では2位となる日本。同時刻にキックオフしているオランダ代表とチュニジア代表の試合も含めてF組の状況を速報する英公共放送『BBC』は、「日本は狭いスペースでボールをうまく回しているが、今のところラストパスの精度が不足している」と指摘。2-0でオランダが圧倒している他会場の様子については「まるで昼休みに中学1年生が高校2年生と試合をしているような感じだ。チュニジアがあまりに一方的に押し込まれている」と伝えている。