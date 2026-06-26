「世界はうつくしいのよ」元宝塚トップ娘役、2歳息子への愛あふれるメッセージに反響「心洗われます」
元宝塚歌劇団花組トップ娘役で俳優の花乃まりあさんは6月25日、自身のInstagramを更新。息子が2歳の誕生日を迎えたことを報告しました。
【写真】花乃まりあ、息子が2歳を迎える
投稿では「まだこんなにちいさいけれど、なぜか、『育てている』という感覚はまるでなく、『守られている』と感じる瞬間のほうがはるかに多い。たくましい背中！」と、母としての率直な思いを吐露。さらに、「忘れないで、どんなに絶望しても世界はうつくしいのよ。愛はきらめき。愛する人生をおくって」との言葉で息子を祝福しています。
コメントでは「素敵な言葉 心洗われます」「2歳おめでとうございます 楽しいお誕生日になりますように」「花乃ちゃんの考え方、すごく素敵です」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】花乃まりあ、息子が2歳を迎える
息子の2歳の誕生日に寄せた思い花乃さんは「息子が2歳になりました。毎日私の心を愛でいっぱいにしてくれる人」とつづり、1枚の写真を公開。緑豊かな自然の中を歩く息子の後ろ姿が写っており、デニムパンツに小さなブーツ、首元にはスカーフを巻いた愛らしい姿が印象的です。
コメントでは「素敵な言葉 心洗われます」「2歳おめでとうございます 楽しいお誕生日になりますように」「花乃ちゃんの考え方、すごく素敵です」などの声が寄せられました。
自然体な朝の姿を披露普段からプライベートの様子をたびたび発信している花乃さん。13日には「いつかの朝ごはん写真」とつづり、3枚の写真を投稿しました。緑色のシャツを着た花乃さんがモーニングプレートを前に優しくほほ笑む姿です。ファンからは「まりあさん、めっちゃ綺麗で素敵」「頑張りすぎて体調崩さないように〜」「可愛い 頑張って」などの声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)