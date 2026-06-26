「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

中継するＮＨＫで解説を務める元日本代表の本田圭佑が前半２８分に「ブラジルっすね」と発言する場面があった。

同時刻に始まったＦ組のもう１試合、オラン−チュニジア戦は、オランダが試合開始３分に相手のオウンゴールで先制。さらに同７分にも２点目を決めてリードした。

２試合を終えてＦ組首位に立つオランダが優位に試合を進めているとの情報を聞いた本田は「ブラジルっすね」。日本がＦ組を２位で通過すると、決勝トーナメント１回戦の対戦相手がＣ組１位のブラジルになる。

本田の発言にに同じく解説を務める林陵平氏が「本田さん、まだ早いです」と応じた。

ハーフタイムでは前半途中に筋肉の違和感を訴えて交代した板倉について「心配っすよね」と話した流れで「僕は１位突破、なかなか今回難しいかなって勝手に思ってるんで。２位か３位でいったとしたら、ブラジルかもしかしたらフランスみたいな可能性がある中で。けが人、ちょっと多すぎますよね。もう次を意識してるんで。僕は次のイメトレ始まってるんで。不安ですよね」と話した。