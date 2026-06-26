名倉潤、娘の誕生日祝いで家族ショット「娘さんおめでとうございます」「素敵な家族写真ですね」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤が6月24日、自身のInstagramを更新。家族ショットを披露し、話題となっている。
【写真】57歳人気芸人「親バカ最高」元アイドル妻・娘・息子との4ショット
名倉は「今日24日は娘の16歳の誕生日 娘が今日いないので、早めの誕生日をお祝いしました」とつづり、写真を投稿。「HAPPY BIRTHDAY」と壁に並んだバルーンの前のソファで、名倉と妻でタレントの渡辺満里奈の間に娘、渡辺の横に長男が座った、仲の良い家族ショットを披露している。
さらに名倉は「まだまだ、生意気な所もあるけど、これからも 人に優しく素敵な女性になってね」「いろんな事いっぱい乗り越えて行こう」「パパは全力でサポートするからね 愛してるよ」とメッセージを送り「以上いつもの親バカ投稿でした」と締めている。
この投稿には「娘さんおめでとうございます」「素敵な家族写真ですね」「優しさが伝わるコメントですね」「仲良し家族で憧れます」「親バカ最高です」などとコメントが寄せられている。名倉は2005年5月に渡辺と結婚。2007年に長男、2010年6月に長女が誕生した。（modelpress編集部）
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◆名倉潤、娘の誕生日家族ショット公開
名倉は「今日24日は娘の16歳の誕生日 娘が今日いないので、早めの誕生日をお祝いしました」とつづり、写真を投稿。「HAPPY BIRTHDAY」と壁に並んだバルーンの前のソファで、名倉と妻でタレントの渡辺満里奈の間に娘、渡辺の横に長男が座った、仲の良い家族ショットを披露している。
◆名倉潤の投稿に反響
この投稿には「娘さんおめでとうございます」「素敵な家族写真ですね」「優しさが伝わるコメントですね」「仲良し家族で憧れます」「親バカ最高です」などとコメントが寄せられている。名倉は2005年5月に渡辺と結婚。2007年に長男、2010年6月に長女が誕生した。（modelpress編集部）
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