aespaカリナ、キャミソールで大胆美背中披露「背中が美しすぎ」「全身バランス神」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が6月24日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「女神みたい」紅白出場人気K-POP美女の抜群スタイル
カリナは「透明なのに少しくすんだ夏」と韓国語でつづり、写真を投稿。スマートフォンで写真を撮る後ろ姿は、ショート丈のキャミソールと白のロングスカートを合わせたスタイルで、キャミソールはざっくりと背中が空いており、鍛えられた背中やウエストが際立っている。
この投稿には「スタイルが良すぎる」「背中が美しすぎ」「全身バランス神」「ラインが綺麗」「完璧な美しさ」「女神みたい」「ため息もの」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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◆カリナ、美背中際立つキャミソール姿公開
カリナは「透明なのに少しくすんだ夏」と韓国語でつづり、写真を投稿。スマートフォンで写真を撮る後ろ姿は、ショート丈のキャミソールと白のロングスカートを合わせたスタイルで、キャミソールはざっくりと背中が空いており、鍛えられた背中やウエストが際立っている。
◆カリナの投稿に反響
この投稿には「スタイルが良すぎる」「背中が美しすぎ」「全身バランス神」「ラインが綺麗」「完璧な美しさ」「女神みたい」「ため息もの」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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