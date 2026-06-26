◇W杯北中米大会1次リーグF組 チュニジア―オランダ（2026年6月25日 カンザスシティ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、勝ち点4の日本が同3のスウェーデンと対戦。前半を0―0で折り返した。日本は引き分け以上で3大会連続の決勝トーナメント進出が決まる。同時刻でキックオフしたオランダ―チュニジアはオランダが前半2点のリードで折り返した。

オランダがチュニジア相手に前半3分に先制点、さらに4分後の前半7分にブロビーが追加点を決めた。

オランダは試合前の時点で日本と同じ勝ち点4、得失点差4ながら総得点（オランダ7、日本6）で首位に立っており、このまま試合が終わればF組はオランダ1位、日本が2位で通過。F組1位は決勝トーナメント1回戦でC組2位のモロッコ、2位通過ならC組1位のブラジルとの対戦となる。

前半を終えてネット上では「チュニジアまじか…」「チュニジア意地を見せて」「オランダ強いな」「チュニジアも頑張れ！」「2点でよく耐えた！後半頑張って！」「チュニジア1点返して」と日本の1位通過へ、オランダと対戦中のチュニジアを応援する声があった。