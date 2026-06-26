台風7号、8号が日本列島に接近している。二つの台風はその後、日本の東で温帯低気圧に変わる見込み。気象庁は週末にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に警戒を呼びかけおり、全国各地で開催が予定されているイベントに多大な影響を及ぼしている。

キャンドル・ジュン氏が代表を務め、被災地支援や復興支援をおこなう一般社団法人LOVE FOR NIPPONは27、28日に東京・代々木公園でイベントを予定していたが、「天候および来場される皆さまの安全を第一に考え、今週末のイベントを中止することに致しました。私たちの能登への想い、別の形で伝える場を必ずつくります。まずはイベント中止のご案内をさせていただきます」と中止することを発表した。

実業家ひろゆき（西村博之）氏が総合プロデュースする音楽フェス「UP−T presents HERO SONIC 2026」も中止を発表。27、28日に横浜赤レンガ倉庫で開催予定だった。

日本サッカー協会（JFA）が運営するW杯日本代表応援イベント「SAMURAI BLUE 祭」は週末まで開催予定だったが、25日に早期終了を発表。来場者の安全を最優先に判断した。

シンガーソングライターの井上苑子は27日に開催予定だったバスツアーイベントの中止を発表。来月5日に延期するという

Adoがプロデュースする女性アイドルグループ「ファントムシータ」は27日に大阪・セブンパーク天美で開催予定だった「ホラークイーン」リリースイベントの中止を発表した。28日に千葉・アリオ柏で開催予定のリリースイベントについては、「今後の気象状況によっては、内容変更や中止の判断をさせていただきます」とした。

週末には「back number」が熊本で、福山雅治が香川で、「Da-iCE」が大阪でライブ予定。それぞれの運営は開催の方向も、開催可否については今後改めてお知らせするとしている。

日本の南海上にある台風7号は暴風域を伴って南西諸島に接近し、27日にかけて九州から関東に近づく恐れがある。8号は27日に東日本の太平洋側に接近して上陸する可能性もあり、二つの台風はその後、日本の東で温帯低気圧に変わる見込み。