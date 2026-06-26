「あと数年働けば、老後の不安はなくなるはずだった」――十分な収入を得ていた共働き夫婦のそんな確信が、ある日突然崩れ去りました。倒れたのは、再雇用先まで決まっていた59歳の夫。命は取りとめたものの、残ったのは思いがけない後遺症と、計算外の家計の現実でした。「万が一」は、死亡だけではない。FPの三原由紀氏の解説とともに、その意味を今一度確かめてみてください。

老後のために「都心・駅近マンション」へ住み替えた世帯年収1,800万円夫婦

田中武さん（仮名・59歳）は、中堅機械メーカーで営業本部長を務める会社員。年収は賞与を含めて約1,250万円。60歳で定年を迎えた後も、関連会社への転籍が内定していました。

一方、妻の歩美さん（仮名・57歳）は食品メーカーの人事担当として働いており、年収は約550万円。2人の年収を合わせると1,800万円という高収入世帯です。そんな夫婦が、末子が独立した1年前に実行したのが「家の住み替え」でした。

「もう広い家は必要ないし、老後のことを考えて駅近で便利なマンションに移ろうか」

郊外の戸建てを売り、便利な都心の駅近マンションへ。選んだマンションは諸経費込みで6,400万円です。戸建ての売却金3,200万円と貯蓄からの1,400万円、計4,600万円を支払いに充て、残り1,800万円を住宅ローンとして借り入れました。流動資産として700万円を手元に残すことにして、70歳までに完済する計画です。

50代後半の夫婦にとって、1,800万円（月13万円返済）かつ長期のローンは一見大きすぎるようにも見えます。しかし、2人が「問題ない」と確信するだけの見込みがありました。

退職金は武さんが60歳時点で約2,000万円、関連会社勤務を経た退職時に約1,000万円、歩美さんも63歳退職時に約400万円を見込んでいました。年金見込額はねんきん定期便ベースで夫婦合わせて月約34万円（武さん月約22万円、歩美さん月約12万円）と、標準よりかなり多い水準です。

さらに、60歳以降、武さんは年収約650万円で66歳頃まで、歩美さんも年収約350万円で63歳頃までは働き、ローンを返済しながら老後資金を積み増していく計画でした。

「あと6年だけ頑張ろう。そうすれば余裕でローンは返せるし、お金の心配がない老後を送れるから」

二人はそう信じていました。ところが、想像もしなかった事態が起きたのです。

夫を襲った「まさかの事態」…老後計画の崩壊

ある休日、社内のゴルフ同好会のコンペに参加していた武さんは、プレー中に脳梗塞で倒れました。

幸い命は助かりました。歩行もできるようになり、会話にも大きな支障はありません。しかし退院後、以前は同時に複数の案件を管理していた武さんが、打ち合わせ内容を忘れる、資料の理解に時間がかかるようになりました。資料を読んでも理解に時間がかかり、段取りが組めない、といった変化が現れるようになったのです。を組むことも難しくなったのです。

診断されたのは、高次脳機能障害でした。

「半年もすれば職場に戻れると思っていました」

歩美さんはそう振り返ります。しかし現実は違いました。営業本部長としての職務復帰は難しく、関連会社への転籍話も白紙になりました。通院への付き添いや各種手続きが増えるなか、歩美さん自身も残業を減らさざるを得なくなります。

武さんが66歳まで働くことで増えるはずだった厚生年金部分は、上乗せされなくなりました。さらに、66歳までの6年間で得られるはずだった年収650万円分の収入（約3,900万円）と退職慰労金約1,000万円、合わせて約4,900万円の収入見込が、一瞬にして消えたのです。

もちろん何より心配なのは、夫のこと。しかし、住宅ローンや生活費という現実から目を背けることもできません。

「お願い、元に戻って」

歩美さんは、リハビリに向かう夫の背中を見ながら何度もそう願ったといいます。

「介護認定がなくても働けなくなる」見落とされがちなリスク

高齢期のリスクというと、多くの人は認知症や要介護状態を思い浮かべます。しかし実際には、介護保険サービスを本格的に利用する状態ではなくても、本人や家族の働き方が大きく変わるケースがあります。

厚生労働省「国民生活基礎調査（2022年）」によると、要介護・要支援となった主な原因として、脳血管疾患（脳卒中）は全体の約16.1%を占め、認知症に次ぐ第2位となっています。脳梗塞や脳出血は、高齢者だけの病気ではありません。50代後半から60代前半は、仕事の責任が最も重い時期である一方、健康リスクも高まる年代です。

さらに共働き世帯では、「夫婦とも65歳まで働く」ことを前提に老後資金計画を立てているケースが少なくありません。だからこそ、一方が働けなくなった場合の影響は想像以上に大きくなります。

今回の田中さん夫婦も、そうでした。武さんは介護を必要とする状態ではありませんが、それまで通り働くことはできません。

また、貯蓄不足だったわけでもありません。むしろ計画通りに老後準備を進めていました。しかし、「これから得られるはずだった収入」が消えたことで、老後設計そのものの見直しを迫られることになったのです。

共働き時代こそ考えたい「死亡保障以外」の備え

田中さん夫婦のケースが教えてくれるのは、「万が一」とは死亡だけではないということです。多くの家庭では生命保険などで死亡保障を準備しています。

一方で、病気や障害によって働けなくなるリスクへの備えは十分でないケースも少なくありません。住宅ローンに付帯する団信（団体信用生命保険）も、高度障害の認定基準は身体機能の重度な喪失が中心であることが多く、高次脳機能障害は対象外となるケースがあります。武さんの場合も該当しませんでした。

会社員であれば、まず確認したいのが傷病手当金です。健康保険の被保険者が病気やケガで働けなくなった場合、一定条件を満たせば給与のおおむね3分の2相当額が支給されます。 また、勤務先によっては私傷病休職制度やGLTD（団体長期障害所得補償保険）など、長期の所得減少を補う制度が用意されている場合もあります。

こうした福利厚生だけではカバーしきれない場合、就業不能保険や所得補償保険といった民間保険も選択肢です。これらは病気やケガで一定期間働けなくなった際に、月々の収入相当額の一部を補う保険です。共働き世帯では、夫婦それぞれが加入することで、どちらが倒れても家計へのダメージを最小限に抑えられます。

さらに、脳梗塞後の高次脳機能障害などによって日常生活や就労に大きな制限が生じた場合には、障害年金の対象となる可能性もあります（※2）。ただし、制度の適用には個別の要件があります。いざという時に慌てないためにも、自身の勤務先の福利厚生制度や公的保障を一度確認しておきたいところです。

老後資金の準備というと、資産運用や年金額に目が向きがちです。しかし共働き世帯が増えた今、本当に考えるべきなのは、「どちらかが働けなくなった場合」かもしれません。

夫婦どちらかの収入が途絶えたら――人生後半に考えるべきこと

田中さん夫婦の場合、武さんが60歳で受け取る退職金（約2,000万円）を住宅ローンの一括返済に充てるという選択肢があります。ローンという固定費の重荷を外すことで、歩美さん一人の収入でも家計が成り立ちやすくなります。

ただし、完済後の手持ち資金は約1,100万円、歩美さんの退職金（約400万円）を加えても老後資金は約1,500万円にとどまります。当初想定していた潤沢な老後資金とは大きく水準が異なり、「逃げ切れる」というより「破綻は避けられるが、ゆとりはほぼ失われる」という着地です。

また、65歳までの年金受給開始前の期間は、パート等の形で歩美さんが収入を確保し続けることも、厚生年金の増額効果とともに家計を安定させる上で現実的な選択肢となります。

田中さん夫婦は、客観的に見ても「条件がよい」夫婦でした。子育ては終わっており、夫婦ともに十分な収入があり、退職金もあり、年金見込み額も高かった。それでも、老後の余裕は簡単に失われてしまうのです。

「家を買ったことを後悔したこともあります。もし住み替えをせずに昔の家に住み続けていたら、お金の面ではかなり楽だったので。ただ、駅近のマンションは階段もなく、車がなくても通院しやすいし、状況が変わったときにも売りやすい。そう考えると、最悪の選択ではなかったことが救いです」

そう語る歩美さん。

もし明日、夫婦どちらかの収入が途絶えたら――。人生後半の大きな買い物では、より一層慎重に考えてみる。その必要があるのではないでしょうか。

（※1）厚生労働省「国民生活基礎調査（2022年）」（https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/dl/05.pdf）

（※2）日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html）

三原 由紀

プレ定年専門FP®