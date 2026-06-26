【台風情報】ダブル台風と梅雨前線の影響について気象庁が発表　8号は当初予想より発達し東海から関東甲信に上陸の恐れ

気象庁は26日午前8時30分、ダブル台風と梅雨前線の影響に関する情報を発表した。

26日6時現在、台風7号は沖縄県久米島の北海上を暴風域を伴って北北東に進んでいて、沖縄県渡嘉敷では最大瞬間風速30.6メートルを観測したという。

また台風8号は、日本の南海上を発達しながら北北西に進んでいるとしている。

梅雨前線は日本付近に停滞して活動が活発となっており、九州から関東甲信地方にかけて大雨となっている所があり、九州では24時間降水量が300ミリを超えて6月の1位を更新した所があるとしている。

今後の見通しについて、台風第7号は26日には奄美地方に接近し、27日（土）にかけて速度を速めながら九州・四国・近畿・東海・関東甲信地方にかなり接近するおそれがあるという。

台風8号は、当初の予想よりも発達した状態で日本の南海上を北上し、27日は台風7号に先行して東海地方から関東甲信地方に接近して上陸するおそれがあるという。

暴風・高波については、沖縄地方や奄美地方、九州から東北地方では、暴風や大しけとなるおそれがあるとしている。

大雨についても警戒が必要だ。

沖縄地方や奄美地方、九州から東北地方では、台風本体や台風周辺の雨雲の影響で、警報級の大雨となるおそれがあり、沖縄本島地方では、26日は線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まるおそれがある。

九州から関東甲信地方では、梅雨前線の影響で台風第7号が近づく前から大雨となる。特に東海地方や関東甲信地方は、台風第8号の影響で雨が強まり、さらに台風第7号の影響も加わって27日にかけて大雨が続く見込み。

土砂災害や、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風に厳重に警戒が必要だ。