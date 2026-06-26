『ONE PIECE』NBAスペシャルコラボ！KVをモチーフにしたワールドコレクタブルフィギュアが全10種で登場
バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「ONE PIECE × NBA ワールドコレクタブルフィギュア」(2,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年12月発送予定。
2026年12月発送予定「ONE PIECE × NBA ワールドコレクタブルフィギュア」(2,200円)
『ONE PIECE×NBA』スペシャルコラボより、ワールドコレクタブルフィギュアが登場。
キービジュアルをモチーフにしたワールドコレクタブルフィギュアが全10種でラインナップ。人気キャラクターたちを手のひらサイズで楽しめるコレクションシリーズとなっている。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C) 2026 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved.
2026年12月発送予定「ONE PIECE × NBA ワールドコレクタブルフィギュア」(2,200円)
『ONE PIECE×NBA』スペシャルコラボより、ワールドコレクタブルフィギュアが登場。
キービジュアルをモチーフにしたワールドコレクタブルフィギュアが全10種でラインナップ。人気キャラクターたちを手のひらサイズで楽しめるコレクションシリーズとなっている。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C) 2026 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved.