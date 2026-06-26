『ONE PIECE』NBAスペシャルコラボ第三弾！「サンジ(INDIANA PACERS)」と「ナミ(DENVER NUGGETS)」が登場
バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「ONE PIECE × NBA MASTER STARS PIECE THE SANJI INDIANA PACERS」(12,100円)と「ONE PIECE × NBA MASTER STARS PIECE THE NAMI DENVER NUGGETS」(12,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、いずれも2026年12月発送予定。
2026年12月発送予定「ONE PIECE × NBA MASTER STARS PIECE THE SANJI INDIANA PACERS」(12,100円)
2026年12月発送予定「ONE PIECE × NBA MASTER STARS PIECE THE NAMI DENVER NUGGETS」(12,100円)
『ONE PIECE×NBA』スペシャルコラボ始動！ユニフォームを着た「サンジ」と「ナミ」のフィギュアが登場する。
キービジュアルからそのまま飛び出してきたような迫力の造形で「MASTER STARS PIECE」シリーズのフィギュアがラインナップ。第三弾は「サンジ(INDIANA PACERS)」と「ナミ(DENVER NUGGETS)」が登場。さらに4体のキャラクターも続々展開予定となっている。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C) 2026 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved.
2026年12月発送予定「ONE PIECE × NBA MASTER STARS PIECE THE NAMI DENVER NUGGETS」(12,100円)
『ONE PIECE×NBA』スペシャルコラボ始動！ユニフォームを着た「サンジ」と「ナミ」のフィギュアが登場する。
キービジュアルからそのまま飛び出してきたような迫力の造形で「MASTER STARS PIECE」シリーズのフィギュアがラインナップ。第三弾は「サンジ(INDIANA PACERS)」と「ナミ(DENVER NUGGETS)」が登場。さらに4体のキャラクターも続々展開予定となっている。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C) 2026 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved.