PCあるある 第71回 【漫画】PC「再起動しておきました」
会社生活を送る上で切っても切れない存在、それは「パソコン」！ 急いでいるときに限ってエラーが出たり、すぐ終わると思ったアップデートに意外と時間がかかったり……。仕事でもプライベートでも、予想外のサプライズが発生しがちなパソコンにまつわる「あるある」エピソードを、4コマ漫画でご紹介します。
○■【漫画】PC「再起動しておきました」
深夜まで頑張って作業し、「あとで保存しよう」と思ったまま就寝。翌朝PCを見ると、いつの間にか再起動されていて、昨晩の作業内容が消えていた――という絶望的な出来事が、残念ながらたまに発生します。勝手に自動更新される機会は少なくなりましたが、発熱やソフトのエラーなどでPCが“落ちる”ことも。次回の「PCあるある」もお楽しみに！
○■【漫画】PC「再起動しておきました」
深夜まで頑張って作業し、「あとで保存しよう」と思ったまま就寝。翌朝PCを見ると、いつの間にか再起動されていて、昨晩の作業内容が消えていた――という絶望的な出来事が、残念ながらたまに発生します。勝手に自動更新される機会は少なくなりましたが、発熱やソフトのエラーなどでPCが“落ちる”ことも。次回の「PCあるある」もお楽しみに！