台風7号はあす27日にかけ九州南部・奄美地方に接近する見込みで、奄美地方では暴風、うねりを伴う高波に警戒し、九州南部ではうねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

台風7号は、沖縄・久米島の北北西にあり、1時間に20キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルです。

雨の予想

九州南部・奄美地方では、あす27日未明にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が断続的に降り、大雨となる可能性があります。

きょう26日予想される1時間雨量は、多いところで九州南部で50ミリ、奄美地方で50ミリです。

あす27日午前6時までに予想される24時間雨量は九州南部で150ミリ、奄美地方で180ミリです。

風の予想

台風第7号が予報円の中心を進んだ場合、奄美地方では26日昼から26日夜遅くにかけて風速25メートル以上の暴風となる見込みで、九州南部では26日夜遅くから27日未明にかけ非常に強い風が吹く見込みです。

予想される最大風速は、九州南部で23メートル、奄美地方で25メートル。

最大瞬間風速は九州南部、奄美地方ともに35メートルとなっています。

27日予想される最大風速は、九州南部で23メートル、奄美地方20メートル。最大瞬間風速は九州南部で35メートル、奄美地方で30メートルとなっています。

波の予想

奄美地方の沿岸の海域では、26日夜遅くにかけてうねりを伴った大しけとなる見込みです。

26日予想される波の高さは九州南部で5メートル、奄美地方で7メートルです。

暴風やうねりを伴った高波に警戒し、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。

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