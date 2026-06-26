timelesz原嘉孝、沖縄満喫ショット公開 肉体美際立つ水着姿に「青い海が似合いすぎる」「爽やかさと色気のバランスが最高」と反響
【モデルプレス＝2026/06/26】timeleszの原嘉孝が6月24日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開した。
【写真】timeleszメンバー筋肉隆々の水着姿
原は「夏やれてる？ ＃沖縄」と記し、水着を着用した写真を投稿。透き通る海に膝下まで浸かり青空を仰ぐ姿や頭に手を添えてポーズをとる後ろ姿などが収められており、鍛え上げられた二の腕や肩周りの筋肉が際立っている。
また、トングを手にバーベキューを楽しむ姿やビーチでダブルピースをするショットなども載せている。
この投稿は「青い海が似合いすぎる」「完全に夏の男」「爽やかさと色気のバランスが最高」「夏満喫してる」「絵になるってこういうこと」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】timeleszメンバー筋肉隆々の水着姿
◆原嘉孝、肉体美際立つ水着姿披露
原は「夏やれてる？ ＃沖縄」と記し、水着を着用した写真を投稿。透き通る海に膝下まで浸かり青空を仰ぐ姿や頭に手を添えてポーズをとる後ろ姿などが収められており、鍛え上げられた二の腕や肩周りの筋肉が際立っている。
また、トングを手にバーベキューを楽しむ姿やビーチでダブルピースをするショットなども載せている。
◆原嘉孝の投稿に「青い海が似合いすぎる」と反響
この投稿は「青い海が似合いすぎる」「完全に夏の男」「爽やかさと色気のバランスが最高」「夏満喫してる」「絵になるってこういうこと」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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