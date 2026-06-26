米株価指数先物 上昇、トランプ発言に安堵 ナスダック0.5%高 米株価指数先物 上昇、トランプ発言に安堵 ナスダック0.5%高

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米株価指数先物 上昇、トランプ発言に安堵 ナスダック0.5%高



東京時間08:34現在

ダウ平均先物SEP 26月限 52521.00（+182.00 +0.35%）

Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7452.50（+29.25 +0.39%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 29873.75（+149.00 +0.50%）



米株価指数は時間外で上昇。



イランがホルムズ海峡で船舶を攻撃したとの報道が伝わり、米イラン協議が難航するとの懸念が広がっている。ただ、トランプ氏がイランがまもなく米国の農産物を購入するとの見通しを示したほか、ホルムズ海峡は開かれていると発言したことで、市場の懸念は和らいでいる。時間外でNY原油は軟調。

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