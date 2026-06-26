滝川クリステルや田中みな実など数多くのスターを輩出してきた「青山ミスコン」の公式インスタグラムが25日に更新され、今年のファイナリスト12名が発表された。

今年のコンテストテーマは「Re:born」。「これまでの人生すべてにリボンをかけ、ありのままの自分を受け入れる」をテーマに、12人の写真が公開された。

エントリーナンバー3に、AKB48の元メンバー・長谷川百々花さんが名を連ねた。「みなさん、はじめまして！この度、青山コンテスト2026のエントリーNo.3として活動させていただくことになりました、長谷川百々花です 私にとって大きな挑戦となるこの3ヶ月間、不安もありますが、それ以上にワクワクした気持ちでいっぱいです。どんなことにも全力で、私らしく一歩一歩進んでいきたいと思います。SNSにより力をいれて、等身大の私をたくさんお届けしていきます！」とコメントしていた。

長谷川は19年からグループに所属。21年3月末に活動を辞退していた。22年にはテレビ朝日系ドラマ「もしも、イケメンだけの高校があったら」でドラマ初出演を果たした。

コンテストには岩永莉子さん、安江唯さん、原田莉々華さん、 浜野奏さん、谷口ゆなさん、金子大輝さん、星野陸さん、山田直斗さん、中野友斗さん、齊藤伶央さん、橋本大凱さんがファイナリストとして登場した。