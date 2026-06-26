マツコ・デラックス、有吉弘行からのツッコミを「今年に入って一番好き」と絶賛！

本日6月26日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、宮古島が大好きで15年以上通うブラックマヨネーズ・小杉竜一が、宮古島のベストプランを伝授する。

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農林水産大臣賞を受賞したラフテーがのった「ラフテーそば」を堪能するほか、シュノーケリングでウミガメとの2ショット撮影に挑戦。さらに、さとうきびスイーツが有名な店では、生絞りさとうきびジュースを味わう。

最後は小杉が、知らぬ間に移転していた12年間忘れられなかった居酒屋を訪問。絶品料理とお酒を楽しむが、飲み過ぎてしまい…。

トークでは、「ガチャガチャしてる部屋が落ち着くようになってきた」というマツコ・デラックスに有吉弘行が共感。

さらに、「マツコさんがさんざん増えて困ってた“赤べこ”に興味がいっちゃう」と悩みを打ち明けると、マツコは“赤べこ”がどうして増えてしまうのかを熱弁する。

また、視聴者からは「傷むのが早くて追われるように食べるものはありますか？」という質問が。

有吉が“大容量のヨーグルト”をあげると、「普通に一食分」というマツコは、メープルシロップやはちみつを大量にかけて食べていたことを明かす。

はちみつの驚きの摂取量に有吉は思わずツッコミを入れるが、その一言をマツコから「今年に入って一番好き」と絶賛されることに！