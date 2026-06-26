【ジョイフル】対象メニュー5品が半額！アプリ会員限定で「キッズ半額キャンペーン」開催《6月26日15時スタート》

ファミリーレストランのジョイフルは、2026年6月26日15時から29日14時59分までの4日間限定で「キッズ半額キャンペーン」を開催します。

新たに公式アプリをインストールした人も対象

「ジョイフル公式アプリ」会員限定で、人気のキッズメニュー5品が半額になる、お得なアプリ限定クーポンが配信されます。

期間中なら何度でも利用可能。また、期間中に新たにアプリをインストールした人も対象です。

対象メニュー

・キッズハンバーグプレート（おもちゃ付）

アレルゲンは卵・乳・小麦。ハンバーグのソースはケチャップに変更できます。

価格は、店内飲食が通常625円→313円、テイクアウトが通常646円→323円。

・キッズカレープレート（おもちゃ付）

低アレルゲン対応です。

価格は、店内飲食が通常548円→275円、テイクアウトが通常582円→291円。

・キッズうどんプレート（おもちゃ付）

アレルゲンは小麦。

価格は通常548円→275円。

・キッズドリアプレート（おもちゃ付）

低アレルゲン対応です。

価格は、店内飲食が通常735円→368円、テイクアウトが通常754円→377円。

・キッズミートスパゲティプレート（おもちゃ付）

アレルゲンは乳・小麦。

価格は、店内飲食が625円→313円。

クーポン1回の提示で対象商品を何個でも注文可能。キッズメニューの注文は小学生以下のキッズ限定です。

クーポンの使用は、同一伝票で半額対象の商品以外に単品328円以上の商品を注文する必要があります。

奄美長浜店、奄美龍郷店、徳之島店、奄美空港店、奄美入舟店、種子島西之表店（いずれも鹿児島県）ではキャンペーンを実施しません。

店内飲食とテイクアウトでは盛り付けなど商品内容が異なる場合があるほか、付け合わせの野菜などは変更になる場合があります。一部店舗では販売商品や販売時間、価格が異なります。

調理器具や食器類、揚げ油は同一のものを使用するため、本来含まれないアレルギー物質が意図せず混入する場合があります。

22時から翌日5時までの間に利用する場合は、深夜料金10％が加算されます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部