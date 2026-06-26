「ラストパスの精度が不足している」英BBCがF組の動向をレポート。日本の課題を指摘！ オランダ対チュニジアには「あまりにも一方的」「昼休みに中学生と高校生が試合をしているよう」【W杯】
日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループF第３戦でスウェーデン代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦している。
日本はボールポゼッションで優位に立ち、ゲームの主導権を握るも得点は奪えず。スコアレスで前半を終える。
一方、同時刻に行なわれているF組のもう一試合、オランダ対チュニジアの一戦は開始早々の３分と７分にゴールを挙げたオランダが２点をリードしてゲームを折り返している。
英公共放送『BBC』は、この２試合を速報でレポート。日本対スウェーデンについて、「両チームともなかなか良いプレーを見せているが、この試合はなかなか決着がつかない展開になりそうだ。双方がもう少しリスクを取るようになれば、状況は大きく好転する可能性がある」と伝え、「日本は狭いスペースでボールを上手く回しているが、ラストパスの精度が不足している」と森保ジャパンの課題を指摘した。
一方、オランダ対チュニジアのゲームに関しては、「これはあまりにも一方的な試合で、まるで昼休みに中学生と高校生が試合をしているような感じだ」と報じている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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日本はボールポゼッションで優位に立ち、ゲームの主導権を握るも得点は奪えず。スコアレスで前半を終える。
一方、同時刻に行なわれているF組のもう一試合、オランダ対チュニジアの一戦は開始早々の３分と７分にゴールを挙げたオランダが２点をリードしてゲームを折り返している。
英公共放送『BBC』は、この２試合を速報でレポート。日本対スウェーデンについて、「両チームともなかなか良いプレーを見せているが、この試合はなかなか決着がつかない展開になりそうだ。双方がもう少しリスクを取るようになれば、状況は大きく好転する可能性がある」と伝え、「日本は狭いスペースでボールを上手く回しているが、ラストパスの精度が不足している」と森保ジャパンの課題を指摘した。
一方、オランダ対チュニジアのゲームに関しては、「これはあまりにも一方的な試合で、まるで昼休みに中学生と高校生が試合をしているような感じだ」と報じている。
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