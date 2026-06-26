「パスパスパスパスだけだと崩れない」前半はスコアレスの日本、本田圭佑が打開策を語る「特に上手い選手である中村選手、堂安選手…」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月25日、北中米Ｗ杯のグループＦ最終節で、スウェーデン代表とダラス・スタジアムで対戦している。
日本の３−４−２−１の布陣に対し、スウェーデンも３−４−２−１を採用。いわゆるミラーゲームとなり、互いになかなか決定機を作れない展開が続く。
この試合を生中継するNHKで解説を務める本田圭佑は前半の途中に、「ミラーゲーム、難しいな！」と切り出し、「同じシステムでやっているので、常に目の前に相手がいる」とコメント。そのうえで、日本が局面を打開するためのポイントを語った。
「まず、ポジションチェンジをしていかないといけない。ハメられた場合は、ボールを持った選手がドリブルで相手を剥がして１対１を打開する、そして２枚目を引き付ける、そうするとマークがずれ始める。そういうプレーを特に上手い選手である中村選手、堂安選手、中盤で言えば鎌田さんとかができれば、誰かがフリーになる。パスパスパスパスだけだと崩れない」
なお、試合はスコアレスで折り返している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
日本の３−４−２−１の布陣に対し、スウェーデンも３−４−２−１を採用。いわゆるミラーゲームとなり、互いになかなか決定機を作れない展開が続く。
この試合を生中継するNHKで解説を務める本田圭佑は前半の途中に、「ミラーゲーム、難しいな！」と切り出し、「同じシステムでやっているので、常に目の前に相手がいる」とコメント。そのうえで、日本が局面を打開するためのポイントを語った。
「まず、ポジションチェンジをしていかないといけない。ハメられた場合は、ボールを持った選手がドリブルで相手を剥がして１対１を打開する、そして２枚目を引き付ける、そうするとマークがずれ始める。そういうプレーを特に上手い選手である中村選手、堂安選手、中盤で言えば鎌田さんとかができれば、誰かがフリーになる。パスパスパスパスだけだと崩れない」
なお、試合はスコアレスで折り返している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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