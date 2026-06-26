主審からソックスの短さを指摘されてしまった中村。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループＦ最終節でスウェーデン代表とダラス・スタジアムで対戦している。

　この一戦に先発している中村敬斗は、いつものようにソックスをすねの下あたりまで下げていた。だが、立ち上がりの８分、中村は主審に指をさされ、ソックスを上げるようジェスチャーで促される。中村はそれに従う。
 
　このシーンにSNS上では以下のような声が上がった。

「ソックスのこと注意されてる？」
「ソックス短すぎて注意されてるやん（笑）」
「逆にプレーに支障が出なければいいけど...」
「指摘されちゃったね」
「ソックス下げすぎて注意されてる（笑）」
「ついに指導が入ったか」
「やっぱり流石に下げすぎか」

　なお、試合は０−０で折り返した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】主審から指摘を受けた中村の短すぎるソックス