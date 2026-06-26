「注意されてる（笑）」「ついに指導が入ったか」スウェーデン戦の開始８分、中村敬斗が主審から受けた指摘にSNS反響！「プレーに支障が出なければいいけど...」【Ｗ杯】
日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループＦ最終節でスウェーデン代表とダラス・スタジアムで対戦している。
この一戦に先発している中村敬斗は、いつものようにソックスをすねの下あたりまで下げていた。だが、立ち上がりの８分、中村は主審に指をさされ、ソックスを上げるようジェスチャーで促される。中村はそれに従う。
このシーンにSNS上では以下のような声が上がった。
「ソックスのこと注意されてる？」
「ソックス短すぎて注意されてるやん（笑）」
「逆にプレーに支障が出なければいいけど...」
「指摘されちゃったね」
「ソックス下げすぎて注意されてる（笑）」
「ついに指導が入ったか」
「やっぱり流石に下げすぎか」
なお、試合は０−０で折り返した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】主審から指摘を受けた中村の短すぎるソックス
この一戦に先発している中村敬斗は、いつものようにソックスをすねの下あたりまで下げていた。だが、立ち上がりの８分、中村は主審に指をさされ、ソックスを上げるようジェスチャーで促される。中村はそれに従う。
このシーンにSNS上では以下のような声が上がった。
「ソックスのこと注意されてる？」
「ソックス短すぎて注意されてるやん（笑）」
「逆にプレーに支障が出なければいいけど...」
「指摘されちゃったね」
「ソックス下げすぎて注意されてる（笑）」
「ついに指導が入ったか」
「やっぱり流石に下げすぎか」
なお、試合は０−０で折り返した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】主審から指摘を受けた中村の短すぎるソックス