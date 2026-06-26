猛烈オランダ、チュニジア圧倒！２−０で前半終了。このまま行けば森保JはF組２位…決勝T１回戦の相手はブラジル【W杯】
現地６月25日、北中米ワールドカップのF組最終節で、オランダとチュニジアがカンザスシティ・スタジアムで対戦している。
ここまでオランダは１勝１分で首位、チュニジアは連敗で既に敗退が決まっているなか、前者がキックオフと同時に猛攻。開始わずか３分、ファン・ヘッケが高速クロスで、相手主将スキリのオウンゴールを誘い、いきなり先制点を奪った。
さらに直後の７分、FKにファーで反応したファン・ダイクがヘッドで折り返すと、ブライアン・ブロビーが押し込み、あっという間にリードを２点に広げる。
オランダはその後も圧倒的な支配率でチャンスを作りながら、２−０で前半を終えた。
同時刻にF組のもう１カードで、日本とスウェーデンが対戦。こちらは０−０で折り返した。
ラウンド32で、F組の１位はモロッコ、同２位はブラジルと相まみえる。このまま行けば、日本は決勝トーナメントの一発目でブラジルと当たる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】猛烈！オランダがキックオフ直後に奪った２ゴール
ここまでオランダは１勝１分で首位、チュニジアは連敗で既に敗退が決まっているなか、前者がキックオフと同時に猛攻。開始わずか３分、ファン・ヘッケが高速クロスで、相手主将スキリのオウンゴールを誘い、いきなり先制点を奪った。
さらに直後の７分、FKにファーで反応したファン・ダイクがヘッドで折り返すと、ブライアン・ブロビーが押し込み、あっという間にリードを２点に広げる。
オランダはその後も圧倒的な支配率でチャンスを作りながら、２−０で前半を終えた。
同時刻にF組のもう１カードで、日本とスウェーデンが対戦。こちらは０−０で折り返した。
ラウンド32で、F組の１位はモロッコ、同２位はブラジルと相まみえる。このまま行けば、日本は決勝トーナメントの一発目でブラジルと当たる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】猛烈！オランダがキックオフ直後に奪った２ゴール