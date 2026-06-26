日本代表、前半はゴールならず。板倉滉が早くも途中交代…前田大然は惜しいヘッド。スウェーデンと０−０で後半へ【W杯】
日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第３戦でスウェーデン代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦している。
決勝トーナメント進出をかけた最終節。日本のシステムは３−４−２−１で、スタメンはGK鈴木彩艶、３バックは右から瀬古歩夢、板倉滉、伊藤洋輝、ダブルボランチは田中碧と鎌田大地、右ウイングバックは菅原由勢、左は中村敬斗、シャドーは堂安律と前田大然、１トップは上田綺世が務めた。
試合は立ち上がり、スウェーデンに押し込まれたが、日本は集中した守備で対応。左サイドを崩されかけた場面では堂安と田中が粘り強く対応し、CKではGK鈴木が絶妙な飛び出しでピンチを防いだ。
５分には鋭いカウンターを発動。前田が自陣からドリブルで持ち上がり、ペナルティエリア内まで進入したが、相手DFのタックルに阻まれ、ファウルの判定はなかった。直後には逆に速攻を受けたものの、GK鈴木が落ち着いてセーブを見せる。
その後は日本が徐々にボール保持率を高め、主導権を握る展開に。13分には中村が左サイドから積極的にアーリークロスを送り、ファーサイドの堂安を狙ったが、惜しくも合わない。
15分には再びカウンターからチャンスを迎え、堂安が右サイドからカットインして左足を振り抜く。しかし、このシュートは相手DFのブロックに阻まれた。
日本はテンポ良くボールを動かしながら攻め込むものの、ラストパスの精度を欠き決定機には至らない。それでもボールを失えば田中や堂安が素早い切り替えで奪い返し、何度も攻撃につなげた。
22分には左サイドで伊藤と中村の連係からクロスが入り、前田がヘディングシュート。しかし、ボールはクロスバーの上へ外れた。
その後は膠着状態が続き、31分には最終ラインからのロングボールに上田が反応したものの、あと一歩届かない。39分にはCBの板倉に代わって谷口彰悟を投入。45分の中村の決定機は決めきれず。このままスコアは動かず、日本は０−０で前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
決勝トーナメント進出をかけた最終節。日本のシステムは３−４−２−１で、スタメンはGK鈴木彩艶、３バックは右から瀬古歩夢、板倉滉、伊藤洋輝、ダブルボランチは田中碧と鎌田大地、右ウイングバックは菅原由勢、左は中村敬斗、シャドーは堂安律と前田大然、１トップは上田綺世が務めた。
５分には鋭いカウンターを発動。前田が自陣からドリブルで持ち上がり、ペナルティエリア内まで進入したが、相手DFのタックルに阻まれ、ファウルの判定はなかった。直後には逆に速攻を受けたものの、GK鈴木が落ち着いてセーブを見せる。
その後は日本が徐々にボール保持率を高め、主導権を握る展開に。13分には中村が左サイドから積極的にアーリークロスを送り、ファーサイドの堂安を狙ったが、惜しくも合わない。
15分には再びカウンターからチャンスを迎え、堂安が右サイドからカットインして左足を振り抜く。しかし、このシュートは相手DFのブロックに阻まれた。
日本はテンポ良くボールを動かしながら攻め込むものの、ラストパスの精度を欠き決定機には至らない。それでもボールを失えば田中や堂安が素早い切り替えで奪い返し、何度も攻撃につなげた。
22分には左サイドで伊藤と中村の連係からクロスが入り、前田がヘディングシュート。しかし、ボールはクロスバーの上へ外れた。
その後は膠着状態が続き、31分には最終ラインからのロングボールに上田が反応したものの、あと一歩届かない。39分にはCBの板倉に代わって谷口彰悟を投入。45分の中村の決定機は決めきれず。このままスコアは動かず、日本は０−０で前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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