スウェーデンにアクシデント。先発したCBピッチに倒れ込み…前半で途中交代【W杯】
日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループF第３戦でスウェーデン代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦している。
スコアレスで試合が進むなか、スウェーデンにアクシデントが発生する。35分、３バックの中央で先発したイサク・ヒエンが左足を痛めたのか、ピッチに倒れ込んでしまう。
27歳のCBはその後、スタッフの肩を借りながらピッチの外に。37分にルーカス・ベリバルとの交代を余儀なくされた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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