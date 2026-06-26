ちゃんみな、初の東京ドーム公演でライブビューイング実施決定

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ちゃんみなにとって初となる東京ドーム公演『AREA OF DIAMOND FINAL』より、7月12日公演の模様が、全国100館規模の映画館で、生中継（ライブビューイング）されることが決定した。

■ちゃんみなが待望と語る東京ドーム公演

ちゃんみなは、2025年は所属レーベルの移籍、自身最大規模のツアー『AREA OF DIAMOND 3』をアジアツアーまで含め完走。タイアップ楽曲を含む多くの楽曲制作に加え、自身がプロデュースを手掛けたガールズグループオーディション『No No Girls』から誕生したHANAのプロデューサーとして八面六臂の活躍をしながら、一児の母としても支持を拡大し続けている。

2026年、3月8日には10周年イヤーのスタートを切り、3月26日に開催された『AREA OF DIAMOND 4』千秋楽公演は、全国の映画館で生中継（ライブビューイング）も実施され、大きな反響を生んだ。

そして、2023年から開催されていた自身のコンサートツアー『AREA OF DIAMOND』のラストを飾る本公演は、『AREA OF DIAMOND FINAL』と名付けられ、本人が待望と語る自身最大キャパシティでの東京ドーム公演。10周年イヤーを迎えた彼女が、何を表現し、何を伝えたいのか、近くの映画館にて、迫力の大画面、音響、臨場感で、目に焼き付けよう。詳細は、ライブビューイング特設サイトまで。

なお、入場者特典として、先着で劇場限定「オリジナルステッカー」がプレゼントされる。

(C)NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.

■映画情報

『ちゃんみな「AREA OF DIAMOND FINAL」 LIVE VIEWING』

07/12（日） 18:00（生中継上映）

■関連リンク

ライブビューイング特設サイト

https://ods.shochiku.co.jp/chanmina_aod_final_liveviewing/

ちゃんみな OFFICIAL SITE

https://chanmina.com/