県内は大気の状態が非常に不安定になっていて、気象台は9つの市と町に警戒レベル4相当となる「土砂災害危険警報」を出しています。

県内は、梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、大気の状態が非常に不安定になっています。

気象台は午前8時現在、長崎市や諫早市、大村市など9つの市と町に、警戒レベル4相当となる「土砂災害危険警報」を発表しています。

また佐世保市や諫早市など8つの市と町に、警戒レベル4の避難指示が出されています。

交通機関にも影響が出ています。

高速道路では、長崎自動車道の諫早⇔武雄北方間が通行止めとなっています。

JR九州は、長崎本線の肥前浜⇔長崎間と大村線の全線。

佐世保線は特急「リレーかもめ」を除き、いずれも始発から運行を取りやめています。

西肥バスは、長崎と佐世保や大村を結ぶ高速バスの運行を始発から見合わせているほか、路線バスの一部も運休しています。

気象台によりますと南部、北部、五島では、昼前にかけて激しい雨の降る所があるとして土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水、河川の増水に注意するよう呼びかけています。