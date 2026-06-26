1箱（2個入り）に国産うなぎ一尾分を使用した、モスバーガーの歴史において最も贅沢なライスバーガーが、今年も事前予約制で登場。

株式会社モスフードサービスは、冷凍モスライスバーガーのプレミアム商品「『モスの匠味（たくみ）』 炭焼き 国産鰻重バーガー＜2個入り＞」を、2026年の土用の丑の日（7月26日）に合わせて数量限定で販売することを発表しました。

6月26日15時から7月10日までの期間、店頭受け取りの「ネット特別予約注文」および公式オンラインショップにて予約受付が行われます。

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■ 発売後約1週間で完売したプレミアムバーガーが復活

本商品は、2025年11月に「モス公式オンラインショップ」限定で1000箱のみ実験的に販売された冷凍ライスバーガー。

当時はモス史上最高価格の商品でありながら、発売から約1週間で完売するなど非常に大きな反響が寄せられました。この高い評価と要望を受ける形で、今回は夏の土用の丑の日に合わせ、販売数量を拡大して再登場したかたちです。

うな重をモス流にアレンジしたという本商品は、国産米のライスプレートの間に、厳選された肉厚な国産うなぎ2切れを贅沢に重ねて挟み込み、仕上げに笹の葉で包み込んでいます。うなぎは一般流通品よりも一回り大きいものを一尾ずつ手作業で捌き、炭火で丁寧に手焼きしているため、ふっくらとした食感と芳ばしい香りが広がる本格的な仕上がりとなっているとのことです。

■ お米とうなぎの黄金バランスを追求 専用化粧箱で贈答用にも

今回の開発にあたっては細部までこだわりが徹底されており、主役であるうなぎの風味と柔らかな食感を最大限に引き立たせるため、挟み込むライスプレートの重量をあえて通常よりも減らすことで、お米とうなぎのベストなバランスが追求されています。

商品には本商品のためだけに独自開発された醤油・みりんベースの特製たれ2袋と、味のアクセントとなる花椒と山椒の混合香辛料2袋が別添えで同梱。受け渡しの際は専用の化粧箱に収められているため、日常の贅沢なご褒美としてはもちろん、大切な人への夏の贈答用ギフトとしても活用できる佇まいとなっています。

価格は1箱2個入りで税込5800円（冷凍お渡し、店頭受け取り時は保冷バッグと保冷剤が付属）。全国のモスバーガー店舗（一部除く）での受け取りを希望するネット特別予約注文、および自宅への配送を行うモス公式オンラインショップ（オンラインショップでは店頭価格に送料が加算）のいずれも、6月26日15時より一斉に予約が開始されます。

店舗受け取りの期間は7月17日から土用の丑の日当日である7月26日まで、オンラインショップからの発送も7月17日以降に順次行われます。前回買い逃してしまったファンや、今年の夏は一風変わったスタイルでうなぎを堪能したい層にとって、見逃せない数量限定のプレミアムな選択肢となりそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026062601.html