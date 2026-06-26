【お産グルメレポ】「うっま!!」陣痛はつらいが″おいしいグルメ″に舌鼓！本陣痛ギリギリまで耐えちゃう体験談【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
幼少期から絵を描くのが好きで、ご自身の出産後に育児メインのレポ漫画を描いている白井くま(@kumamiiiiiiiiii)さん。SNSやブログでは「無痛分娩と産院のグルメ」などの漫画を投稿し、経験者だからこそ描けるリアルな漫画だ。今回は「無痛分娩と産院のグルメ(11)〜(14)」を紹介するとともに、著者に実際の陣痛中の内診や産院のグルメについても伺った。
「産院のご飯がこんなにも温かいなんて、めちゃくちゃ感動しました！フルーツまで付いていて、贅沢でした」と話すのは、本作「無痛分娩と産院のグルメ」を描いた作者・白井くまさん。ふだんからSNSにて自身の経験をもとに描いた作品を公開しており、そのリアルかつコミカルな構成が人気を博している。本作はそんな白井さんが"おいしいグルメの産院"を選んだ経験を描いた作品である。
白井さんに実際の陣痛中の内心について詳しく訊ねると「陣痛中の内診が痛くなく、それだけでここの産院にしてよかったと心から思いました！そして、どこからか聞こえる同士の声にこっそりエールを送りました」と話してくれた。
出産当日の内診。先生から「子宮口3センチ！じゃあバルーン入れて10時から促進剤入れてきましょうか」と告げられた白井さん。予想外のバルーンの登場に驚きつつも、想像よりも痛みはなくほっとしたという。
そして1時間ほどあと、待ちに待ったお昼の時間が訪れる。なんせこの産院を選んだ一番の理由、それは"食事がおいしい"ということだったのだ！「こんなにうまいなんて…」と感動しながらランチを味わう白井さんだが、途中から徐々に痛んできてしまうお腹。しかし、このグルメを逃してなるものかと本陣痛がくるそのときまで、きっちりと食事を堪能するのであった…。
つらいお産を乗り切るためには"おいしいグルメ"は必須かも!?本作を読んでみて、ぜひ検討してみてはいかがだろうか。
取材協力：白井くま(@kumamiiiiiiiiii)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。