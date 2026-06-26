■FIFAワールドカップ2026 グループF 日本−スウェーデン（日本時間26日、ダラススタジアム）

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サッカー男子日本代表（FIFAランク18位）は、スウェーデン代表（同38位）と対戦した。前半は両チームともゴールを奪えずスコアレスで折り返した。

日本の先発メンバーは、GKに鈴木彩艶（23）。DFには菅原由勢（25）瀬古歩夢（26）が今大会初先発。加えて板倉滉（29）と伊藤洋輝（27）の4人。MFは田中碧（27）、堂安律（28）、前田大然（28）、中村敬斗（25）、鎌田大地（29）。FWには既に2ゴールを決めている上田綺世（27）が入り、チュニジア戦から3人を入れ替えた。

日本は前半5分、スタメンに復帰した前田がハーフウェーライン付近からドリブルでペナルティエリア内まで持ち込むが相手ディフェンダーのチャージで止められ、惜しくもゴールとはならなかった。22分には左サイドからの伊藤のクロスに前田が頭で合わせるもゴールを捉えることはできなかった。両チームとも決定的なチャンスを作れないままハイドレーションブレイクを迎えた。

32分、カウンターを狙い上田がドリブルを仕掛けるがイサク・ヒエン（27）にファールで止められた。このプレーにはイエローカードが提示された。33分には右サイドを菅原が上がり鋭いクロスを挙げるが中の選手には合わずクリアされた。39分、板倉が谷口彰悟（34）と交代した。終盤に中村がペナルティエリア内からシュートもキーパーが好セーブ。ゴールは生まれずスコアレスのまま前半を折り返した。同時刻に始まったオランダとチュニジアの試合はオランダが2点リードで折り返した。