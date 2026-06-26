◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が25日（日本時間26日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終戦、日本代表（FIFAランク16位）−スウェーデン（同36位）の試合を中継するNHKに解説として出演し、曽根優アナウンサー（51）との“新コンビ”で「ショルダーとショルダー」「これはもうブラジル」などの“語録”を連発した。

“解説者デビュー”を果たした前回の22年カタール大会から4年、今回も独自ワード満載の神解説で話題を呼んでいる本田。初戦のオランダ戦では小宮山晃義アナとの息の合ったやり取りを見せたが、今回は多くの国際大会で実況経験がある曽根アナが実況を担当した。

前半17分、相手選手と競り合ったMF田中碧がファウルを取られると「なんでやねん！」と絶叫。「ないよ、ないって言ってるよ田中碧さんも！」と続け、VTRを確認すると「何でやねん、ほらほら。いやいやいや、ショルダー、ショルダーとショルダーですよ」と判定への疑問を口にした。

同時刻にキックオフとなったオランダーチュニジアの試合経過が気になるようで、オランダ先制に「でしょうね」と反応。前半29分の時点で2−0と知ると「これはもうブラジルっすね」と決勝トーナメント1回戦の相手がC組1位のブラジルと予想し「俺はブラジルとはやりたくない」と話した。

前半追加タイムには「メキシコ？ルチャリブレ？」と突然つぶやく場面も。スタジアムのビジョンに映し出されたサポーターに反応したようで、すかさず曽根アナが「今本田さんが実況されていたのはスタジアムの大画面に映った覆面レスラーですね」とフォロー。曽根アナは「本田さんがルチャリブレとおっしゃって私も何をおっしゃってるのか分からなかったんですが大画面に映っていました」と説明した。