◇ア・リーグ ブルージェイズ−レンジャーズ（2026年6月25日 トロント）

トロントが祝福ムードに包まれた。アーニー・クレメント内野手（30）が25日（日本時間26日）、本拠地でのレンジャーズ戦に「2番・遊撃」で先発出場し、1回第1打席で中前打をマーク。球宴（7月14日、フィラデルフィア、日本時間15日）に初選出された背番号22に、祝福の大歓声が注がれた。

323万2932票。この日発表された球宴第1次ファン投票でクレメントが獲得した票数だ。この数字はア・リーグ全体の第1位となった。そのため、クレメントの球宴が自動的に決定した。二塁手部門で選出され、既に試合前から祝福ムードがただよいクレメントは何度もファンの歓声に手を挙げて応えていた。

この試合前で打率.294、28打点、7本塁打。球宴のア・リーグ監督は同球団のシュナイダー監督が務めるとあり、指揮官は「彼の粘り強さは魅力」とクレメントを称えていた。

だが試合は3回表を終えて0-6と相手に一方的リードを許す展開。本拠地は祝福ムードから徐々に複雑な雰囲気に変化していった。