¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë°ÛµÄ¤Î¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¡Ö°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤¿¡×ÃÏ¸µ»æ¤â¹óÉ¾¡ÖÂØ¤¨¤Ï¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇàÀµºÊÌäÂêá¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤Ï£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£¸¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°Êá¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤È¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡££²²ó¤Ë¥µ¥¤¥ó¸ò´¹¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤ºÊá°ï¤Ç¼ºÅÀ¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢ÂçÃ«¤¬´é¤ò»ê¶áµ÷Î¥¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¡££³²ó°Ê¹ß¤ÏÂçÃ«¤¬ÇÛµå¤ò·è¤á¤Æ¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÌäÂê»ë¤·¤¿¤Î¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤À¡£
¡¡Äã¤á¤ÎÅêµå¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤ë¤ÈÂçÃ«¤Ï¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¿³È½¤Ë°Ñ¤Í¤ë£Á£Â£Ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÍ×µá¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤ëÂ¦¤Î¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¼«¤é¼ó¤ò¿¶¤ê¡¢¥ß¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖÄã¤¤¡×¤È¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â£Á£Â£Ó¤Î·ë²Ì¤ÏÂçÃ«¤Î¸«Î©¤ÆÄÌ¤ê¤Î¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¤ËÊ¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¥Ð¥Ä¤¬°¤¤¤³¤È¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¡Ö¥é¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï£²£µÆü¡ÊÆ±£²£¶Æü¡Ë¤âÌäÂê»ë¡£¡Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÏªÄè¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÁê¼êÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÀÆ°¤Ç¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£²ó¡¢¼«¥Á¡¼¥à¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¶µ·±¤È¤·¤Æº£¸åÂÖÅÙ¤ò²þ¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤â¡ÖÀÕÇ¤¤Ï¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤¢¤ê¡¢¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤À¤±¤Ë¤¢¤ë¡£¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬ÂçÃ«¤òÅÜ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦Ï¢·¸¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¼ê¸·¤·¤¯¡Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ËÂØ¤ï¤ê¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬ÂçÃ«¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¼«¿È¤Ïº£²ó¤Î°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¡¢¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤âÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢Ì£Êý¤ÎÅê¼ê¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£