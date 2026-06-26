W杯日本―スウェーデン戦

サッカー日本代表は25日（日本時間26日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第3節でスウェーデンと対戦。前半は0-0で折り返した。終盤、思わぬ光景にネット上も混乱した。

日本は板倉滉、瀬古歩夢、伊藤洋輝の3バックでスタート。しかし前半39分だった。板倉が急遽交代を告げられ、代わって谷口彰悟がピッチに入った。

NHK中継で解説を務めた本田圭佑も「え、まじで？」「これはなんかありますね」と困惑。同じく解説を務めた林陵平氏が「脚の違和感かもしれないですね」と話し、心配そうに状況を見つめた。

突然の事態にX上のファンも「板倉大丈夫かな」「板倉がなんかあったのか？」「板倉なんかケガ？」「板倉さん大丈夫かね？ 違和感くらいならいいけど…」「板倉チェンジ戦術的チェンジか？」といった声が広がった。

NHKではハーフタイム中に森保監督のインタビューを放送。板倉については「少し筋肉の異常を訴えてきたので。本人は大丈夫と言っていたけれど、念のため代えました」と説明した。



（THE ANSWER編集部）