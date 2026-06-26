NHK総合の生中継で解説

サッカー日本代表は日本時間6月26日、北中米ワールドカップ（W杯）でスウェーデン代表と対戦した。

NHK総合の生中継で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑は、前半終了間際にスタジアムの大画面に映った観客について、まさかの“解説”をしてNHKアナを戸惑わせる一幕があった。

前半終了が近づく時間帯、スタジアムの大画面には突如として覆面を被ったレスラーらしき男の姿が映し出された。ピッチでの激闘が続くタイミングだったが、中継席の本田はこのピッチ外の光景を瞬時に捉えていた。

大画面の映像を見た本田は、中継内で唐突に「メキシコ？ ルチャリブレ？」と言及。実況の曽根優アナウンサーも、この予期せぬ言葉には一瞬不意を突かれた様子を見せた。

曽根アナは「本田さんがいきなりルチャリブレっておっしゃって、何かと思ったら、大画面に映っているのを解説してくれていました」と視聴者に状況を説明。試合展開から離れた瞬間の映像にも瞬時に独自の言葉で反応し、実況との息の合った掛け合いの面白さを引き出していた。（FOOTBALL ZONE編集部）