ワールドカップ北中米大会

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は25日（日本時間26日）、1次リーグF組・日本―スウェーデン戦が米テキサス州ダラスで行われた。前半41分に堂安律がファウルを取られたが、会場では判定に対して大ブーイングが起きた。

日本が自陣からロングボールを蹴りこんだ場面。走りこんだ堂安が、体を寄せてきた相手と接触しながらもボールをキープしようとした。しかし相手が倒れ、レフェリーはファウルの判定。堂安は天を仰いだ。

エルサルバドルのイバン・バートン主審は首を振り、ファウルであることを強調したが、場内は大きなブーイングに包まれた。NHKで解説している本田圭佑も「なんでやねん！」「ないよ、ないない」と強烈ツッコミ。この場面の前にもレフェリーの判定に疑問を呈するシーンがあった。

日本は現在、オランダと並ぶ勝ち点4。得失点差も4で同じだが、総得点でオランダが1点上回っているためオランダが1位、日本が2位になっている。F組1位突破となれば、決勝トーナメント初戦でC組2位のモロッコと、2位突破となればC組1位ブラジルと対戦する。



（THE ANSWER編集部）