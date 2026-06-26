日本とスウェーデンが対戦

日本代表は現地時間6月25日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組第3節でスウェーデン代表と対戦。

スウェーデンが着用しているユニフォームが「IKEAにしかみえん」「シントトロイデンすぎないか」と話題を呼んでいる。

森保監督はスウェーデン戦に向けて、チュニジア戦からスタメン3人を変更。DF瀬古歩夢、DF菅原由勢を起用し、チュニジア戦でスタメンを外れていたFW前田大然もスタメンに復帰した。左膝の負傷で離脱したMF久保建英は今戦も欠場となった。

スウェーデン代表の1stユニフォームのテーマは「1970年代のスウェーデン音楽文化」。スウェーデンらしいブライトイエローをベースに、ロイヤルブルーとの配色になっている。

SNS上ではスウェーデンで創業されたブランド「IKEA」の色合いが同じで、「IKEAに見えてきた」「IKEAすぎないか」「それにしか見えん」といったコメントや、「STVVっぽい」「シントトロイデンすぎないか」「ユニかわいいな」「雷門みを感じている」「まじでリーズカラーだな」と、注目が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）