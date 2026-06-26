仲良く並んでくつろぐ兄妹猫ちゃん。会話を交わすかのように見事なシンクロを披露した姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は44万回以上表示され「仲良くゴロンとくつろぐ猫めっちゃ良いですね」「えぇ…可愛い過ぎか…仲良しさんで最高ですね」「毛並みもポヤポヤ柔らかでかわいいです」とのコメントが寄せられていました。

【動画：仲良くくつろぐ兄妹猫→1匹が『仰向け』になった『次の瞬間』…まさかの光景】

おしゃべりした後に見事なシンクロ！

Xアカウント「エキゾのきなこさん。」に投稿されたのは、仲良しな兄妹猫の姿です。まったりと仰向けになる「こんぶ」ちゃんが、隣でくつろぐ「ひるね」くんの顔を見て「ニャー」と何か話しかけていたのだそう。

すると、ひるねくんもこんぶちゃんと同じように仰向けになったといいます。まるで「これできる？」「うん！できるよ！」と会話しているかのような姿に、思わずこちらまで目尻が下がってしまいます。

兄妹猫で見事にシンクロする微笑ましい動画に、飼い主さんは「今日も頑張ろう」と思ったとのこと。見ているだけで元気を分けてもらえるような、シンクロ率100％の仲良し兄妹なのでした。

シンクロ兄妹猫の姿に癒やされる声が相次ぐ

仲良くくつろぐ姿を見たXユーザーたちからは「ぬはぁーこんな可愛いシンクロあります？お腹ほむほむしたい」「1週間は頑張れる気がする」「平和」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「エキゾのきなこさん。」では、ひるねくん、こんぶちゃん、お母さん猫のきなこちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「エキゾのきなこさん。」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。