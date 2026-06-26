話題となっている投稿は、記事執筆時点で15万再生を突破し、「え、、、って感じなの尊い」「哀愁漂ってるなぁ笑」といったコメントが寄せられました。

【動画：一生懸命『毛づくろいしていた猫』を撫でたら…まさかの『表情』】

毛づくろい中の猫さんをなでなで

TikTokアカウント「山盛り」に登場したのは、猫の「ふたば」くん。もふもふな毛並みと癒やしボディがチャームポイントの男の子です。

ある日、ふたばくんがゴロンと寝転がりながら毛づくろいをしていた時のこと。熱心に自分のおててをペロペロしていたので、飼い主さんも撫でてあげることにしたのだとか。

飼い主さんになでなでしてもらうと、毛づくろいを中断したふたばくん。撫でられて嬉しそうだなと思って見ていると、ふたばくんから思いもよらぬ反応が返ってきたといいます。

そんな表情になる！？

飼い主さんが撫でる手を止めると、ふたばくんは撫でられたところを見たまま固まってしまったそう。どうやら自分が一生懸命毛づくろいしていたおててを撫でられたのがショックだったようで、虚無顔になってしまったそうです。

そんなふたばくんの表情を見て「そんなに落ち込むと思ってなかった」と語る飼い主さん。毛づくろいで整えた毛を撫でられて悲しむふたばくん、撫でたのに悲しそうにされて申し訳なさを感じる飼い主さん。どちらの気持ちも分かりますが、まさかの落ち込み顔が可愛すぎて、つい笑ってしまいました。

もう...無理にゃ....

今回は落ち込んでしまったふたばくんですが、普段は撫でられると喜んでくれるとのこと。毛づくろいしたおててを触られて悲しむお顔も可愛い、ふたばくんなのでした。

毛づくろいした箇所を飼い主さんに撫でられて虚無顔になったふたばくん。その様子を見た視聴者からは「ﾅﾆｽﾙﾝ､､､って感じかかわいい」「思わずにやけてしまった、、思ったより悲しそうな顔していてwww」「泣きそうな顔でめっちゃ可愛い」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「山盛り」では、今回ご紹介したふたばくんの可愛い姿の他に、一緒に暮らす猫の「サスケ」くんの様子も投稿されています。

ふたばくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「山盛り」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。