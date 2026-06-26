米テキサス州ダラスで決戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。元日本代表の本田圭佑がNHKで解説を務めた。

本田は前半、スウェーデンの戦術で注意すべき点について、「唯一ウチが気を付けないといけないのがカウンター」と説明した。

日本を「ウチ」と表現し、X上のファンも反応。「本田圭佑さん、日本を『ウチ』って言うの良いな」「思わず『ウチ』と漏らしてしまう本田圭佑よきよき」「ウチのねｗ本田おもろ」「日本代表をウチ呼びする本田サン、わかります」「本田圭佑選手、解説で日本代表を『ウチ』と呼び代表愛を感じさせる」「ウチの〜って言ってくれるのなんか嬉しい」などの声が上がっていた。

本田は初戦のオランダ戦でNHK解説として登場。「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」「イチキュウサンのウインガー！？」など独特の本田節で注目を集めた。

2戦目のチュニジア戦は、異例の局またぎで日本テレビで解説。「イケイケどんどんやて、これ！！」などの名言を残していた。



（THE ANSWER編集部）