台湾Costcoで速乾&軽量ドライヤーが買える！ 「Re・De Hairdry」

記事ポイント Re・De Hairdryが2026年6月より台湾Costcoで販売開始パワフル速乾・軽量設計・インテリアに馴染む上質デザインが特長WhiteとBlackの2カラー展開で台湾市場へ本格進出 Re・De Hairdryが2026年6月より台湾Costcoで販売開始パワフル速乾・軽量設計・インテリアに馴染む上質デザインが特長WhiteとBlackの2カラー展開で台湾市場へ本格進出

ピクセラが展開するウェルネスブランドRe・Deは、ヘアドライヤー「Re・De Hairdry」を2026年6月より台湾Costcoで販売開始します。

台湾市場では美容・ウェルネス領域への関心が高まっており、日々使う美容家電にも機能性だけでなくデザイン性やライフスタイルとの親和性が求められています。

Re・Deが日本で培ったプロダクトデザインと機能性が、台湾の消費者に届く機会となります。

Re・De「Re・De Hairdry」

商品名・型番：Re・De Hairdry (White) DR01B-WT / Re・De Hairdry (Black) DR01B-BK販売開始時期：2026年6月販売地域：台湾販売チャネル：台湾Costco販売価格：現地販売価格に準ずる

「Re・De Hairdry」は、パワフルな風による速乾性、毎日使いやすい軽量設計、そしてインテリアにも自然に馴染む美しいデザインを備えたヘアドライヤーです。

Re・Deは「心地をリデザインするウェルネスブランド」として2020年に電気圧力鍋「Re・De Pot」からスタートし、2022年12月にブランドコンセプトを刷新。

現在は調理家電に加え、理美容・ウェルネス領域まで幅広い製品を展開しています。

ブランド名はRedefine（再定義）・Redesign（再設計）・Rededicate（再献身）の3つの概念に由来し、機能性とデザイン性、生活への親和性を重視したプロダクト哲学を持ちます。

Re・De Hairdry ラインナップ

「Re・De Hairdry」はWhite（DR01B-WT）とBlack（DR01B-BK）の2カラー展開です。

主な特長は5つ。

パワフルな風によるスピーディーなドライ体験、毎日使いやすい軽量設計、手に取りやすく扱いやすいフォルム、空間に馴染む上質なデザイン、そしてヘアケア時間を心地よいルーティンへ変える使用体験が挙げられます。

軽量設計により長時間使用でも腕への負担を抑えられます。

手に自然とフィットするフォルムで、毎朝のルーティンに自然と溶け込む一台。

洗面台やドレッサーに置いても空間を乱さない上質なデザインは、機能性と美しさを同時に求める台湾の消費者のニーズに応えています。

髪を乾かす時間を、単なる日常の作業ではなく、自分を整えるための心地よいルーティンへと変えることをコンセプトに設計されています。

Re・De ロゴ

Re・Deは、モノやコトのあり方を捉え直す「リデザイン」をテーマに、単なる家電ブランドを超えたウェルネスブランドとして製品を展開しています。

台湾Costcoでの販売にあたっては、台湾全域の主要ECプラットフォームや主要百貨店、Costcoなど大型実店舗販売店に強力な市場浸透力を持つLASKO International Limited, Inc.との独占販売代理店契約（2025年7月締結）のもとで実現しました。

台湾は美容やライフスタイルへの感度が高く、Re・Deが目指すブランド価値と親和性の高い市場です。

今回の台湾Costcoでの販売開始は、Re・Deにとってアジア市場における展開を加速させる重要な一歩と位置づけられています。

「Re・De Hairdry」は、パワフルな速乾性と軽量設計に加え、置くだけで空間に馴染む上質なデザインで、毎日のヘアケアを心地よいルーティンへと変えるひとときを楽しめます。

WhiteとBlackの2カラーから選べるシンプルなラインナップで、ライフスタイルに寄り添う一台を見つけられます。

Re・De「Re・De Hairdry」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Re・De Hairdry」はどこで購入できますか？

A. 2026年6月より台湾Costcoで購入できます。

販売価格は現地販売価格に準じます。

Q. 「Re・De Hairdry」のカラーバリエーションは何色ですか？

A. White（型番：DR01B-WT）とBlack（型番：DR01B-BK）の2カラーが展開されています。

Q. Re・Deブランドはどのような製品を展開していますか？

A. 2020年に電気圧力鍋「Re・De Pot」をはじめとした調理家電からスタートし、2022年12月にブランドコンセプトを刷新。

現在は調理家電に加え、理美容・ウェルネス領域まで幅広い製品を展開しています。

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