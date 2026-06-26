植物由来パウダー6.3％でお風呂上がりさらふわ肌！ ペリカン石鹸「さらさらパウダーせっけん」

記事ポイント 植物由来の皮脂吸着パウダーを6.3％配合し、洗い上がりのさらふわ肌が続きます柿タンニン・ユーカリ葉エキス・ミョウバンの3種でキュッとした素肌に仕上げますしずく型の形状で「ワキ」や「足の指の間」にせっけんを直接当てて集中ケアできます 植物由来の皮脂吸着パウダーを6.3％配合し、洗い上がりのさらふわ肌が続きます柿タンニン・ユーカリ葉エキス・ミョウバンの3種でキュッとした素肌に仕上げますしずく型の形状で「ワキ」や「足の指の間」にせっけんを直接当てて集中ケアできます

ペリカン石鹸が、汗・皮脂のベタつきとお風呂上がりの汗だく問題に着目したボディ用『さらさらパウダーせっけん』を発売しました。

梅雨のジメジメや気象庁が新たに定義した「酷暑日」（最高気温40℃以上）が続く日本の夏に向け、皮脂吸着・洗浄補助・ひきしめ・保湿・冷感という5つのアプローチを1本に凝縮した固形石鹸です。

ペリカン石鹸「さらさらパウダーせっけん」

価格：500円（税込550円）内容量：75g販売チャネル：ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ、ドラッグストア、バラエティーショップ など

ペリカン石鹸は1947年創業の石鹸専業メーカー。

パーツケア石けん『恋するおしり』や毛穴洗浄石けん『泥炭石』など、肌悩みに寄り添う個性的な商品ラインナップで知られています。

「さらさらパウダーせっけん」は、お風呂上がりに脱衣所へ出た瞬間また汗でベタつく、入浴後すぐ肌が密着して寝苦しいといった夏特有のストレスを軽減するために開発されました。

ベタつきの原因は「洗い残し皮脂」。

発汗したばかりの汗はサラサラとしていますが、肌表面に皮脂が残っていると汗と混ざり合い、蒸発しにくいベタつき汗へと変化します。

この石鹸はその根本原因となる皮脂汚れをしっかり洗い流すことに注力して設計されています。

「洗い残し皮脂」とお風呂上がりの「サラサラ汗」が合体し、ベタつき汗に

2026年4月、気象庁は最高気温40℃以上の日を「酷暑日」と新たに定義しました。

2007年の「猛暑日」追加から19年ぶりの改定で、夏の暑さが従来の指標を超えるレベルになっていることを示しています。

こうした環境下では、梅雨のジメジメした高湿度と熱帯夜が重なり、入浴後のベタつきが深刻な肌ストレスになります。

「さらさらパウダーせっけん」は皮脂をきちんと取り除くことで、汗が皮脂と混合してベタつき汗へ変化する連鎖を断ち切ります。

すっきり快適なめらか素肌へ洗い上げるボディ用『さらさらパウダーせっけん』

皮脂吸着さらさらパウダーは合計6.3％配合。

とうもろこしやお米などの植物由来成分を含む皮脂吸着成分で、洗い上がり後もさらふわとした肌の感触が続きます。

ベントナイトの細かな粒子が毛穴の奥まで入り込んで皮脂汚れを吸着し、マイルドな肌あたりの重曹スクラブ（炭酸水素Na）が角質を心地よく磨き上げます。

洗浄力と肌あたりのバランスを両立しているのがこの石鹸の特徴のひとつです。

重曹スクラブのスクラブ感はマイルドで、痛みなく心地よい使用感とのこと。

もこもこに泡立てて全身に使うこともできます。

キュッと素肌ひきしめ

3種のひきしめ成分として、古くから「柿渋」とも呼ばれる柿タンニン、ユーカリ葉エキス、ミョウバンが配合されています。

洗い流した後の肌をキュッと引き締め、健やかな素肌の状態をサポートします。

柿タンニンは植物由来の収れん成分で、毛穴ケアとして長く使われてきた素材です。

ユーカリ葉エキスとミョウバンを合わせた3種の組み合わせで、洗うだけでなく引き締めのアプローチを加えています。

うるおってなめらか素肌

4種の保湿成分として、近年スキンケア分野で注目されるナイアシンアミド、チャ葉エキス、シュガースクワラン、ホホバ油が配合されています。

しっかり皮脂を洗い落とした後も乾燥しすぎず、なめらかなうるおいのある肌に整えます。

洗浄と保湿を同時に担うことで、夏の「さっぱり洗いたいけど乾燥も気になる」という悩みに対応した処方です。

さっぱり甘いパウダリーミントの香り

清涼成分としてメントールが配合されており、夏のほてりやベタつきによる不快感をマイルドに抑えます。

香りは「パウダリーミントの香り」を採用。

ほんのりベビーパウダーのような甘さとさっぱりしたミントが溶け合う、清潔感のあるバスタイムを演出します。

刺激が強すぎない「マイルドなひんやり感」なので、敏感な季節の肌にも使いやすい冷感です。

直洗いで汗ゾーン集中ケア

石鹸の形状は手にフィットする「しずく型」を採用しています。

ワキや足の指の間など、汗やベタつきが特に気になる部位にせっけんを肌に直接あてて”直洗い”する使い方が推奨されています。

細かい箇所もフィットして洗いやすい形状のため、泡立てた石鹸をスポンジ越しに使うよりも、ピンポイントのケアがしやすい設計です。

通常通りもこもこに泡立てて全身を洗う使い方も可能で、1本で幅広い使い方に対応します。

さらさらパウダーせっけん

主な全成分は、石ケン素地、水、オクテニルコハク酸デンプンAl、コメ粉、イヌリン、ベントナイト、グリセリン、ホホバ種子油、ナイアシンアミド、スクワラン、グルコマンナン、ユーカリ葉エキス、チャ葉エキス、カキタンニン、メントール、炭酸水素Naなどです。

植物由来成分が複数含まれており、皮脂吸着・洗浄・保湿・冷感を一石鹸でカバーする処方になっています。

ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップのほか、ドラッグストアやバラエティーショップでも購入できます。

酷暑の夏でも入浴後のさらふわ感が続く皮脂吸着処方と、しずく型でワキや足指の間をダイレクトにケアできる使い方が、日常のバスタイムを快適なものに変えてくれます。

ペリカン石鹸「さらさらパウダーせっけん」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「さらさらパウダーせっけん」の価格と内容量は？

A. 価格は500円（税込550円）で、内容量は75gです。

ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップやドラッグストア、バラエティーショップで購入できます。

Q. 皮脂吸着パウダーにはどんな成分が使われていますか？

A. とうもろこしやお米などの植物由来成分が含まれており、オクテニルコハク酸デンプンAl・コメ粉・イヌリンなどが皮脂吸着成分として配合されています。

これらを合計6.3％配合することで、洗い残し皮脂と汗を吸着して洗浄します。

Q. 「直洗い」とはどのような使い方ですか？

A. しずく型の石鹸本体を直接肌に当てて洗う方法です。

特にワキや足の指の間など汗やベタつきが気になる部位への集中ケアに向いています。

泡立てて全身を洗う使い方も可能です。

Q. 保湿成分は何種類入っていますか？

A. 4種の保湿成分が配合されています。

ナイアシンアミド、チャ葉エキス、シュガースクワラン、ホホバ油が含まれており、洗い上がり後の乾燥を抑えてなめらかな素肌に整えます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 植物由来パウダー6.3％でお風呂上がりさらふわ肌！ ペリカン石鹸「さらさらパウダーせっけん」 appeared first on Dtimes.