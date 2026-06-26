16枚羽根×90°自動首振りの車載ファンが再入荷！ MAXWIN「K-FAN10」

記事ポイント 16枚羽根構造で強力風量と50dB以下静音を両立左右90°自動首振り＋上下35°手動調節で車内全体をカバー12V・24V対応の2モデル展開、クリップ式ワンタッチ設置 16枚羽根構造で強力風量と50dB以下静音を両立左右90°自動首振り＋上下35°手動調節で車内全体をカバー12V・24V対応の2モデル展開、クリップ式ワンタッチ設置

MAXWINは、一時品切れとなっていたクリップ式車載扇風機「K-FAN10」の再入荷を発表しました。

Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの各チャンネルで購入できます。

MAXWIN「K-FAN10」

型番：K-FAN10-12V（12V車用）/ K-FAN10-24V（24V車用）サイズ：約27.5×35cmコード長さ：約1.8m素材：ABS、アルミニウム、合金鋼重量：約950g取付方式：クリップ式消費電力：20W騒音：50dB以下付属品：本体×1販売：Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング

「K-FAN10」は、MAXWINが手がけるクリップ式の車載扇風機です。

カー用品・バイク用品を幅広く展開するMAXWINブランドの製品で、乗用車からトラックまで対応する2モデルをラインナップしています。

アシストグリップやサンバイザーなど車内のさまざまな場所にワンタッチで取り付けられ、シガーソケットに挿すだけで使えます。

16枚羽根（内羽根7枚・外羽根9枚）構造

内羽根7枚と外羽根9枚、合計16枚の羽根を備えています。

モーターは50dB以下の超静音設計で、エンジン音に紛れるレベルの動作音です。

長距離ドライブ中も、騒音を気にせず使い続けられる設計です。

強い風量と静粛性を両立した構造で、夏の車内温度が上がりやすい環境でも快適さを保てます。

左右90°自動首振り機能

左右90°の自動首振り機能により、車内全体に均等な風が行き渡る仕組みになっています。

上下方向は35°の手動調節が可能で、風向きを好みの角度に固定できます。

自動首振りと手動調節を組み合わせることで、ドライバーと助手席・後部座席のどちらへも風を向けることが可能です。

2段階風量調節＆高品質素材

低速・高速の2段階で風量を切り替えられます。

車内の温度や体感に合わせた、柔軟な風量選択が可能です。

エアコンが苦手な場合でも自然な風として使えるほか、エアコンと併用することで設定温度を下げずに体感温度を調整することも可能です。

素材はABS・アルミニウム・合金鋼を使用しています。

ダブルモーター採用・独立コントロール

首振り用モーターと羽根回転用モーターが独立した設計です。

羽根回転モーターは最大回転速度3,800rpmを実現しており、熱対策設計により長寿命化も図られています。

2つのモーターが独立しているため、首振りの速度と風量をそれぞれ別に機能させられます。

製品仕様・サイズ詳細

12Vモデルはセダン・SUV・軽自動車など一般的な乗用車に、24VモデルはトラックなどDC24V仕様の車両に対応します。

本体サイズは約27.5×35cm、重量は約950gです。

コード長さは約1.8mあるため、シガーソケットの位置が離れた場所への設置でも届きやすい長さです。

取付方式はクリップ式で、アシストグリップやサンバイザーなどに挟んで固定します。

工具は不要で、設置・取り外しがその場でできます。

16枚羽根の強風と50dB以下の静粛性を備えた「K-FAN10」は、長距離ドライブでも気になる動作音なく車内を涼しく保てます。

エアコン単独では冷えすぎる場面での風量調節や、エアコンが届きにくい後部座席への補助送風にも活用できます。

MAXWIN「K-FAN10」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「K-FAN10」はどの車種に対応していますか？

A. K-FAN10-12VはセダンやSUV・軽自動車など12V仕様の乗用車に、K-FAN10-24VはトラックなどDC24V仕様の車両に対応しています。

いずれもシガーソケットへの接続で使えます。

Q. 首振りの角度はどのくらいですか？

A. 左右は90°の自動首振りに対応しています。

上下方向は35°の手動調節が可能で、好みの風向きに固定できます。

Q. 動作音はどの程度ですか？

A. 騒音は50dB以下の超静音設計です。

エンジン音に紛れるレベルで、運転中に気になる音を立てません。

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