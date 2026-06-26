丸ミラー・角ミラー2仕様の限定生産モデル！ ホビージャパン「バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F」

記事ポイント 『バリバリ伝説』巨摩郡のHonda CB750Fを1/24ダイキャストで立体化丸ミラー・角ミラーの2仕様を限定生産サイドスタンド可動・専用クリアケース付きで飾れる仕様 『バリバリ伝説』巨摩郡のHonda CB750Fを1/24ダイキャストで立体化丸ミラー・角ミラーの2仕様を限定生産サイドスタンド可動・専用クリアケース付きで飾れる仕様

ホビージャパンが、しげの秀一によるバイク漫画『バリバリ伝説』の主人公・巨摩郡が乗るHonda CB750Fを1/24スケールのダイキャスト完成品バイクモデルとして製品化します。

前期丸ミラー仕様（HJB240401BD）と後期角ミラー仕様（HJB240201BD）の2種が2026年9月に発売予定で、2026年6月11日より予約受付が始まっています。

ホビージャパン「バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F」

品番・品名：HJB240201BD（後期角ミラー）／HJB240401BD（前期丸ミラー）発売予定：2026年9月価格：4,290円（税込）スケール：1/24（全長約9cm）ボディ素材：ダイキャスト製・塗装済み完成品パッケージ：W135mm × D70mm × H80mm対象年齢：14才以上仕様：ディスプレイ用モデル

1983年から1991年まで『週刊少年マガジン』に連載されたしげの秀一の『バリバリ伝説』は、高校生ライダー・巨摩郡が草レースから世界チャンピオンを目指す姿を描いたオートバイ漫画で、累計発行部数は約2,600万部に達する作品です。

ホビージャパンはダイキャスト製ミニカーブランド「HJ64」で培った製造・販売のノウハウをもとに、2025年よりダイキャスト製ディスプレイバイクモデルの新シリーズに着手しました。

今回の『バリバリ伝説』モデルはその一環で、今後も続々と展開予定です。

綿密な実車取材と原型チューニングにより、実車の雰囲気を極力損なわない造形で仕上げられています。

特徴的な4-1集合管を再現

Honda CB750Fのアイコンである4-1集合管のエキゾーストシステムが、1/24スケールで精密に造形されています。

ダイキャスト素材の質感と塗装仕上げが組み合わさり、金属パーツの存在感がミニチュアサイズの中でも伝わる仕上がりです。

エンジンやブレーキシステム、タイヤといった各部ディテールも同様に再現されており、全長約9cmの手のひらサイズながら実車の空気感をまとっています。

メーター周りのディテール

メーター周りのディテールも造形再現の対象に含まれています。

スピードメーターやタコメーターが並ぶコクピット部分は、作中で巨摩郡が視線を落とすシーンとも重なる場所です。

前期丸ミラー仕様（HJB240401BD）と後期角ミラー仕様（HJB240201BD）では、ハンドル周辺のシルエットが異なるため、同じ視点から見ても2種で印象が変わります。

シートの質感を再現

ロングタイプのシートは表面の質感まで造形で表現されています。

実車取材の成果が細部にも反映されており、1/24スケールでもシートのラインや素材感が伝わる造形です。

座面の形状はCB750Fの特徴的なスタイルを忠実に再現しており、バイク本体の流れるようなフォルムとあわせて見応えがあります。

HJB240201BD アップ

後期角ミラー仕様をアップで見ると、塗装仕上げの密度と各パーツの造形精度が際立っています。

タイヤのトレッドパターンやブレーキシステムといった細部まで再現された造形は、実車取材と原型チューニングの結果です。

ディスプレイ用モデルとして、各アングルから映えるプロポーションに仕上げられています。

HJB240201BD フロント

フロントビューでは、フロントフォークとホイール、ブレーキディスクの配置が実車のCB750Fのプロポーションを伝えます。

後期角ミラーのスクエアなシルエットがハンドル両端に見え、前期丸ミラーとの違いがフロントから最もわかりやすいポイントです。

HJB240201BD リア

リアビューでは、後輪のタイヤボリュームと集合管の出口部分が存在感を持っています。

テールランプやリアサスペンションの造形も再現されており、前後左右どのアングルからでも鑑賞できる仕上がりです。

HJB240201BD サイド

サイドビューはCB750Fの全体シルエットを一望できる角度で、エンジンの存在感とタンクのラインが映えます。

4-1集合管は車体右側に流れるレイアウトで、このアングルでその構造が際立ちます。

後期角ミラー仕様の本モデルは一度限りの限定生産で、再販の予定はありません。

スタンドは可動です(1)

サイドスタンドは可動仕様になっており、収納状態と展開状態を切り替えられます。

スタンドは可動です(2)

スタンドを展開した状態では、車体を自立させてディスプレイできます。

スタンドの可動ギミックは完成品モデルとしての操作感にも貢献しており、鑑賞だけでなく手に取る楽しさもあります。

HJB240401BD パッケージ

前期丸ミラー仕様（HJB240401BD）のパッケージには、原作コミックの名シーンをあしらったオリジナルデザインが施されています。

クリアケースと専用台座がセットで付属しており、開封後はケースごとそのまま部屋に飾ることができます。

後期角ミラー仕様と同様に一度限りの限定生産モデルで、2026年9月発売・4,290円（税込）です。

HJB240401BD フロント

前期丸ミラー仕様のフロントビューでは、ハンドル両端の丸みを帯びたミラーが後期角ミラー仕様との最も明確な違いとして目に入ります。

作中で巨摩郡が乗る初期仕様を好むファンには、この前期丸ミラーモデルが対応します。

HJB240401BD リア

前期丸ミラー仕様のリアビューも、後期角ミラー仕様と同じ水準のディテール再現で仕上げられています。

2種を並べてコレクションすると、作中の時系列に沿ってCB750Fの仕様変化を立体で比較できます。

HJB240401BD サイド

前期丸ミラー仕様のサイドビューでは、後期角ミラー仕様と共通のボディラインを持ちながら、ミラー形状の違いが全体の印象にわずかな差を生み出しています。

両モデルとも予約は直営店「ポストホビー」店頭、全国模型取扱店、ポストホビーWEBSHOPで受け付けています。

限定生産のため在庫がなくなり次第終了で、再生産の予定はありません。

1980年代のオートバイブームを牽引した名作漫画の主役機が、手のひらに収まる精密モデルとして手元に置けます。

バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750Fの紹介でした。

よくある質問

Q. 前期丸ミラーと後期角ミラーの2種はどう違いますか？

A. 作中に登場する仕様に合わせてラインナップされた2種で、ミラーの形状が異なります。

品番はHJB240401BD（前期丸ミラー）とHJB240201BD（後期角ミラー）で、価格・スケール・発売時期はいずれも同じです。

Q. 予約はいつから、どこでできますか？

A. 2026年6月11日より予約受付が始まっています。

直営店「ポストホビー」店頭、全国模型取扱店、ポストホビーWEBSHOPで予約できます。

Q. ディスプレイケースは別売りですか？

A. クリアケースと専用台座は製品に付属します。

開封後そのまま部屋に飾ることができます。

Q. 再販はありますか？

A. 前期丸ミラー・後期角ミラーともにホビージャパンの一度限りの限定生産モデルです。

再販の予定はありません。

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