OEM新商品のPRをアットプレスで無料配信！ アンチエイジング・プロ「OEM販売支援サービス」

記事ポイント OEM新商品向けプレスリリース無料配信サービスを2026年6月11日開始OEM顧客向け通販構築(LP・カート・物流)支援サービスを提供フェリチン鉄など自社原料保有・新原料へのいち早い対応 OEM新商品向けプレスリリース無料配信サービスを2026年6月11日開始OEM顧客向け通販構築(LP・カート・物流)支援サービスを提供フェリチン鉄など自社原料保有・新原料へのいち早い対応

アンチエイジング・プロは、OEM顧客向けの販売支援サービスとして、プレスリリース配信サービスと通販リピートスキーム構築サービスを2026年6月11日に開始しました。

通販コンサルティングのノウハウと自社原料を活かした健康食品・サプリメントOEM供給を手掛ける同社が、商品の市場投入から販売継続の仕組みづくりまでをカバーする支援体制を整えました。

アンチエイジング・プロ「OEM販売支援サービス」

サービス開始日：2026年6月11日対象：アンチエイジング・プロのOEM顧客（希望企業のみ）プレスリリース配信：アットプレス ライトプラスプランで無料配信（同社アカウント使用）スタンダードプランへのアップグレード・各種オプションは別途差額料金

アンチエイジング・プロは、大手企業の通販コンサルティングと健康食品・サプリメント原料販売を起点に事業を展開してきた会社です。

関連会社のGMP認定工場を活用した健康食品・サプリメントOEM供給事業を本格化させており、現在は原料販売、OEM商品供給、コンサルティングを組み合わせた支援型OEM事業を中小企業を主な取引先として展開しています。

今回の2サービス追加により、OEM顧客は新商品の製造だけでなく、市場へのPR発信と販売継続の仕組みづくりまで一括して支援を受けられます。

プレスリリース配信サービス

アンチエイジング・プロが手掛けるOEM新商品に対して、プレスリリース媒体アットプレスを使った無料配信サービスです。

同社アカウントで配信し、新商品の特徴や商品・ブランドコンセプトを各メディアへ届けます。

基本はアットプレスのライトプラスプランでの配信となり、スタンダードプランへのアップグレードや各種オプションは別途差額料金での対応です。

プレスリリース配信は各種メディアで記事に取り上げられる機会を生み出し、商品PRにつながる手段といえます。

近年はSNSを通じて告知されるサービスも増えており、商品PRの手段として有効です。

同社は年間50〜100商品の新商品（リニューアル新商品を含む）を手掛けていますが、プレスリリースの配信が行われている商品は1割未満にとどまっています。

配信経験がないことが主な理由で、プレスリリース配信に慣れている同社がOEM顧客と共に配信を進める体制を整えました。

通販リピートスキーム構築

通販事業はリピート購入を継続させるスキームがなければ黒字化しないビジネスモデルです。

どれだけ高い広告費用対効果で集客できるノウハウがあっても、リピートスキームがなければ事業の黒字化には至りません。

多くの通販会社は定期購入コースへの誘導とリピート購入回数の最大化を重視しています。

一方、リピートスキームを持たず購入追跡ができていない会社も多い状況です。

アンチエイジング・プロは、スキームを持たないOEM顧客に対してリピートスキームを構築するサービスを開始しました。

提携会社がランディングページ（LP）の制作や通販カートの選定、ロジスティクスの選定を担当します。

近年はインフルエンサー通販という新しい通販モデルが生まれ、自社メディアで効率的に集客できる通販会社が増えています。

同社OEM事業でもインフルエンサー通販向け商品を手掛ける機会が増えており、リピートスキーム構築サービスはこうした事業者の販売継続をサポートします。

OEM事業の特徴と自社原料

アンチエイジング・プロのOEM事業は、フェリチン鉄、ジオスゲニン、プロテオグリカンなど自社原料を活用しながら、通販コンサルティングのノウハウを活かした広告クリエイティブを想定した商品設計と原料選定が特徴です。

原料メーカーとしてのノウハウを活かし、5-デアザフラビンやエルゴチオネインなど新原料にいち早く対応しています。

顧客の希望する商品設計にも積極的に関与する方針で展開しており、顧客と共に成長する体制を持つOEM事業です。

プレスリリース配信と通販リピートスキーム構築の2サービスが加わることで、商品製造から市場投入、販売定着まで一貫した支援を受けられます。

プレスリリース配信でメディアへのルートが開き、リピートスキーム構築でLP・カート・物流の基盤を整えることで、OEM新商品の販売機会が広がります。

OEM販売支援サービスの紹介でした。

よくある質問

Q. プレスリリース配信サービスはどのOEM顧客でも利用できますか？

A. 希望企業のみが対象です。

アンチエイジング・プロのOEM事業が手掛けるすべての新商品に対して、同社アカウントでアットプレスを使った無料配信を行います。

Q. プレスリリース配信の基本プランはどのような内容ですか？

A. アットプレスのライトプラスプランでの配信が基本です。

スタンダードプランへのアップグレードや各種オプションは別途差額料金がかかります。

Q. 通販リピートスキーム構築サービスでは何を支援しますか？

A. 提携会社がランディングページ（LP）の制作、通販カートの選定、ロジスティクスの選定を行います。

リピートスキームを持たないOEM顧客を対象としたサービスです。

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