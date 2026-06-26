伊勢の夜を24時まで楽しめる館内バー！ 「紺碧-KONPEKI-」

記事ポイント 伊勢パールピアホテルにカジュアルバー「紺碧-KONPEKI-」が2026年5月オープン三重の銘酒・希少ウイスキーを770円〜グラスで提供19時〜24時営業、一人飲みから二次会まで対応 伊勢パールピアホテルにカジュアルバー「紺碧-KONPEKI-」が2026年5月オープン三重の銘酒・希少ウイスキーを770円〜グラスで提供19時〜24時営業、一人飲みから二次会まで対応

伊勢パールピアホテルは、2026年5月、三重の地酒やこだわりの軽食をカジュアルに楽しめる館内バーコーナー「紺碧-KONPEKI-」をオープンしました。

伊勢神宮への参拝・観光や、ホテルの大浴場・サウナでリフレッシュした後、移動の手間なく”伊勢の夜時間”をゆったりと過ごせる場所として、宿泊客だけでなく地域の方も利用できます。

「紺碧-KONPEKI-」

店舗名：カジュアルバー「紺碧-KONPEKI-」オープン日：2026年5月営業時間：19：00〜24：00定休日：不定休アルコール（グラス）：770円〜フード：550円〜締めグルメ：1,100円〜所在地：三重県伊勢市宮後2丁目26-22 伊勢パールピアホテル館内アクセス：近鉄伊勢市駅 徒歩2分

伊勢パールピアホテルは、伊勢志摩で真珠養殖・卸業を営む覚田真珠を母体に1999年に開業したホテルで、近鉄伊勢市駅から徒歩約2分、伊勢神宮外宮のすぐそばに位置します。

伊勢の恵みと自然の素晴らしさを多くの人に伝えたいというコンセプトのもと運営されており、館内バー「紺碧」はその夜の時間を彩る新しい場として誕生しています。

伊勢市駅周辺では夜遅くまで営業する飲食店が少なく、夕食後に「2軒目に行ける店が見つからない」「もう一杯だけ飲める場所がほしい」という声が多く寄せられていました。

そこで24時まで営業する館内バーとして「紺碧」が立ち上がりました。

店名の「紺碧（KONPEKI）」は、深く澄んだ青を意味します。

伊勢志摩の海や空を想起させる名前とともに、落ち着いた夜の時間を演出する空間づくりが特徴です。

美しい一枚板のカウンター席

店内には圧倒的な存在感を放つ木目の一枚板カウンターが設置されています。

洗練されつつも温かみのあるモダンな空間で、一人で静かに地酒を味わうのに向いています。

一方で、周辺で飲んだ後の二次会利用や、グループで語らう場としても使えます。

一枚板のカウンターはその場にいる人同士の距離感を自然に縮め、旅先での会話が生まれやすい雰囲気があります。

19時から24時という営業時間は、夕食後のひとときから夜の締めまでカバーする設計です。

周辺の飲食店が閉まった後も灯りが続くため、伊勢の夜を最後まで使い切れます。

麻婆豆腐とイタリアン、蒸し野菜

フードメニューは550円〜で、蒸し物系とイタリアンおつまみの2系統が揃っています。

蒸し料理：温野菜の蒸し物、蒸し豚、手造りシュウマイイタリアンおつまみ：トリッパのトマト煮込み、スモークサルシッチャピザ：マルゲリータ、サラミ

温野菜の蒸し物や蒸し豚は夜遅い時間でも身体への負担が軽く、日本酒との相性も高いヘルシーな一品です。

トリッパのトマト煮込みやスモークサルシッチャはワインや洋酒を意識したイタリアンテイストで、三重の地酒だけでなくウイスキーやワインに合わせやすい構成になっています。

一日の終わりに身体へ優しく染み渡るフードが充実しているため、お酒だけでなく食事としても楽しめます。

特製スープカレー

締めグルメとして「特製スープカレー」と「麻婆豆腐」が1,100円〜で用意されています。

特製スープカレーはスパイスの香りが特徴的な一品で、外で飲んだ後の締めとして注文が多いメニューです。

麻婆豆腐もスパイス系のメニューとして同カテゴリに並びます。

アルコールを楽しんだ後にしっかりとした食事で締めたい場合、これらのスパイス系メニューが選択肢に加わります。

深夜0時まで注文できるため、二次会の終盤に合わせて頼むことも可能です。

三重の銘酒と希少ウイスキーのラインナップ

アルコールはグラス770円〜で、三重の地酒・ジャパニーズウイスキー・ワインの3カテゴリが揃っています。

三重の地酒：宮の雪、KINO帰農などウイスキー：イチローズモルト、碧、厚岸、三郎丸などワイン：各種

「宮の雪」は三重を代表する地酒で、「KINO帰農」は独自の取り組みで注目を集める銘柄です。

ウイスキーでは入手困難なジャパニーズウイスキー「イチローズモルト」や「厚岸」、スモーキーな味わいの「三郎丸」など、酒好きが満足できるプレミアムな銘柄が揃っています。

なお、メニュー内容・金額・銘柄は季節や仕入れ状況により予告なく変更になる場合があります。

ホテル外観

伊勢パールピアホテルは近鉄伊勢市駅から徒歩2分の立地にあり、立体駐車場120台（自走式・無料）と大型バス用の屋外駐車場も備えています。

伊勢神宮外宮のお膝元に位置するため、朝の参拝前から夜の「紺碧」まで、伊勢での一日を一か所で完結できるホテルです。

大浴場・サウナでリフレッシュした後、そのまま館内でお酒を楽しめる動線が整っています。

伊勢観光の拠点として宿泊しながら、夜は「紺碧」で三重の地酒に出会う一日を過ごすことができます。

三重の希少な地酒から入手困難なジャパニーズウイスキーまで、旅先でなければ出会えない銘柄が一枚板カウンターの前に並んでいます。

蒸し物からスパイス系の締めグルメまで夜遅くでも楽しめるフードが揃い、旅の余韻を深夜まで引き伸ばせる充実のラインナップ。

カジュアルバー「紺碧-KONPEKI-」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「紺碧-KONPEKI-」は何時まで営業していますか？

A. 営業時間は19：00〜24：00です。

定休日は不定休で、2026年5月にオープンしました。

Q. ホテルに宿泊しない場合でも利用できますか？

A. 宿泊客だけでなく、地域の方も利用できます。

伊勢市駅から徒歩2分の立体駐車場（120台・無料）も利用可能です。

Q. フードメニューの価格はどのくらいですか？

A. こだわりのフードは550円〜、特製スープカレーや麻婆豆腐などの締めグルメは1,100円〜です。

メニュー内容・金額は季節や仕入れ状況により変更になる場合があります。

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