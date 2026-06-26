◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本ースウェーデン（２５日・ダラス競技場）

サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫの日本ースウェーデン戦生中継の解説に登場。オランダ戦、チュニジア戦に続き、“神解説”を炸裂させた。

前半３５分過ぎの板倉滉から谷口彰悟への交代に「多分、最初から分かってたけど（板倉が）いけるかと思ったらいけへんかったということかな？」と、つぶやいた本田。「ちょっとでも違和感あったら言えよってことだったかも分からんけど」と推測していた。

本田はＮＨＫで解説を務めた１４日のオランダ戦では「え！ ヤバ！ １９３（いち、きゅー、さん）のウィンガー！？なんなん、この１１番。ほんまマジ、ウザいわぁ」「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」 「オランダはとにかくデカい。トイレの便器も高い」などの面白発言を連発。

日本テレビ系で解説を務めた２１日のチュニジア戦でも「鎌田さん、うまっ！左足、ピョンやん！」「股抜きちゃう？ 股（抜き）！ サイドネットは神です！」「１００％勝ちます。１００％なんてことはないんですけど、９９・９９９９％勝ちます」「サッカー界で言うところのイケイケドンドンです。サッカー界ではたまにしか出ないイケイケドンドン」などの名言を連発していた。