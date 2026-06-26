◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本―スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】２戦を終えて勝ち点４でＦ組２位につける日本代表（ＦＩＦＡランク１８位）は、勝ち点３で３位のスウェーデン代表（同３８位）と対戦し、０―０のスコアレスで折り返した。

同時刻に行われているＦ組のオランダ（同７位）対チュニジア（同４５位）では、オランダが２―０とリード。このまま試合が終わった場合、オランダが勝ち点７で首位通過、日本が同５で２位、スウェーデンが同４で３位となる。なお、チュニジアはすでに最下位が決まっている。決勝トーナメントでＦ組首位はモロッコ、同２位はブラジルとの対戦になる。

試合前の時点で日本はオランダと勝ち点４、得失点差４は同じだが、総得点はオランダが７、日本が６と１上回られている。ただ、総得点まで同数で並んだ場合に比較されるフェアプレーポイントでは、オランダがこれまでの試合でイエローカードを３枚もらっているのに対し、日本はゼロと大幅に有利だ。よって、オランダ対チュニジアが２―０のまま推移した場合、日本が逆転で首位突破を決めるためには、スウェーデンに３点差以上の勝利が必須だ。